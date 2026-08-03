В Белгороде после атаки загорелся университет, где собирали дроны

Горит университет в Белгороде. Фото: российские СМИ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В российском Белгороде после атаки беспилотников загорелся технологический университет. По данным российских источников, там разрабатывали системы управления беспилотниками и готовили специалистов в сфере БпЛА. Российские власти официально не сообщили о последствиях атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ в понедельник, 3 августа.

В Белгороде горит университет, где собирали дроны

В российском Белгороде после ночной атаки беспилотников загорелось здание Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова. В сети появились кадры масштабного пожара на территории учебного заведения.

По информации университета, в БГТУ разработали автоматизированную систему управления беспилотными летательными аппаратами на базе российского микропроцессора "Миландр". В вузе заявляли, что эту систему планировали использовать якобы для гражданских нужд, в частности для мониторинга линий электропередач, теплотрасс и аэрофотосъемки.

Кроме того, БГТУ участвует в государственной программе подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Университет готовит операторов БпЛА, а также специалистов по техническому обслуживанию, навигации, системам управления и обработке данных беспилотников. Также этим летом вуз объявил набор школьников на учебную программу по разработке дронов.

Российские власти пока не сообщили о последствиях атаки на университет. В то же время в течение ночи оперативный штаб Белгородской области РФ несколько раз предупреждал об угрозе ударов беспилотников.

Новини.LIVE сообщали, что 2 августа 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины продолжают наносить дальнобойные удары по стратегическим объектам РФ. По его словам, ночью были поражены Саратовский нефтеперерабатывающий завод, военный аэродром "Энгельс", нефтебаза в Калужской области и база запуска дронов в Брянской области.

Новини.LIVE также сообщали, что ВСУ в ночь на 2 августа нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории России. По данным Генштаба ВСУ, под удар попали Саратовский НПЗ, аэродром "Энгельс", нефтебаза в Калужской области и база запуска ударных беспилотников в Брянской области.