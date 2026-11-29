Карта слежения за судами, нефтяной танкер Kairos сел на мель. Скриншот: vesselfinder.com. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 28 ноября, танкер Kairos, относящийся к российскому теневому флоту и находящийся под санкциями ЕС и Великобритании, сел на мель недалеко от болгарского города Созополь. Из-за сильного шторма судно сорвалось с якоря. На его борту находятся двое иностранцев, которых пока не удалось эвакуировать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на болгарское издание Novinite.

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Что известно об инциденте с танкером Kairos

По данным Министерства транспорта Болгарии, до второй половины субботы судно стояло на якоре в Бургасском заливе. Однако якорь перестал удерживать танкер.

Около 20:00 судно оказалось на мели вблизи мыса Колокита, примерно в 100–150 метрах от берега.

Заместитель губернатора Бургасской области Георгий Маджаров сообщил, что угрозы жизни людей на борту нет. По информации владельца танкера, судно не перевозит груз. В то же время в одной из цистерн могло остаться топливо. Его количество пока неизвестно, поскольку танкер еще не осмотрели.

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Что известно о танкере теневого флота РФ

Kairos находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании. Судно относится к теневому флоту, который Россия использует для обхода международных ограничений на экспорт нефти.

Танкер находится в территориальных водах Болгарии с декабря 2025 года. Он оказался там после украинского удара по судну в турецких водах Чёрного моря. Предположительно, его отбуксировал турецкий буксир. Впоследствии болгарские службы переместили танкер в Бургасский залив.

В июле 2026 года болгарское отделение Greenpeace сообщило о десятках нефтяных пятен вблизи Kairos, которые обнаружили на спутниковых снимках.

Морская администрация Бургаса после обследования акватории зафиксировала "локальное изменение цвета воды вблизи судна". Однако признаков утечки топлива специалисты не обнаружили.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские танкеры пытаются избежать возможных ударов в Чёрном море. Для этого они отключают системы слежения или подменяют координаты. Однако у украинских военных есть другие способы обнаружения таких судов.

Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Под ограничения попали семь судов российского теневого флота и шесть граждан РФ, причастных к принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.