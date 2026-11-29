Мапа відстеження суден, нафтовий танкер Kairos сів на мілину. Скриншот: vesselfinder.com. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У суботу, 28 листопада, танкер Kairos, який належить до російського тіньового флоту та перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії, сів на мілину поблизу болгарського міста Созополь. Через сильний шторм судно зірвалося з якоря. На його борту перебувають двоє іноземців, яких поки не вдалося евакуювати.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на болгарське видання Novinite.

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Що відомо про інцидент із танкером Kairos

За даними Міністерства транспорту Болгарії, до другої половини суботи судно стояло на якорі в Бургаській затоці. Однак якір перестав утримувати танкер.

Близько 20:00 судно опинилося на мілині поблизу мису Колокіта, приблизно за 100–150 метрів від берега.

Заступник губернатора Бургаської області Георгій Маджаров повідомив, що загрози життю людей на борту немає. За інформацією власника танкера, судно не перевозить вантажу. Водночас в одній із цистерн могло залишитися пальне. Його кількість поки невідома, оскільки танкер ще не оглянули.

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Що відомо про танкер тіньового флоту РФ

Kairos перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії. Судно належить до тіньового флоту, який Росія використовує для обходу міжнародних обмежень на експорт нафти.

Танкер перебуває у територіальних водах Болгарії з грудня 2025 року. Він опинився там після українського удару по судну в турецьких водах Чорного моря. Імовірно, його відбуксирував турецький буксир. Згодом болгарські служби перемістили танкер до Бургаської затоки.

У липні 2026 року болгарське відділення Greenpeace повідомило про десятки нафтових плям поблизу Kairos, які виявили на супутникових знімках.

Морська адміністрація Бургаса після обстеження акваторії зафіксувала "локальну зміну кольору води поблизу судна". Однак ознак витоку пального фахівці не виявили.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські танкери намагаються уникнути можливих ударів у Чорному морі. Для цього вони вимикають системи відстеження або підміняють координати. Проте українські військові мають інші способи виявлення таких суден.

Також ми інформували про те, що президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили сім суден російського тіньового флоту та шестеро громадян РФ, причетних до примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях.