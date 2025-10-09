Видео
Главная Новости дня Цены на газ и доступность лекарств — важные заявления Свириденко

Цены на газ и доступность лекарств — важные заявления Свириденко

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 02:17
Премьер Украины сообщила, что цены на газ для населения сохранятся, а Правительство расширило перечень базовых лекарств
Премьер Украины Юлия Свириденко. Фото: Reuters

Украинское Правительство приняло решение о фиксации цен на природный газ для населения и бюджетных учреждений до 31 марта 2026 года. Это поможет стабильность и предсказуемость во время войны.

Такую информацию в своем Telegram опубликовала премьер Юлия Свириденко.

Читайте также:

Что будет с ценами на газ

Цены на газ и доступность лекарств — важные заявления Свириденко - фото 1
Заседание украинского Кабмина. Фото: пресс-служба правительства Украины

Как сообщила премьер, такое решение направлено на обеспечение стабильности и предсказуемости для украинцев в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Основной целью правительства является обеспечение украинцам тепла, света и стабильных тарифов на газ в течение всего отопительного сезона, отметила Свириденко.

Согласно решению Кабинета Министров Украины, цена на газ для населения остается на уровне 7 420 гривен за 1000 кубометров (с НДС), а для бюджетных учреждений — 16 390 гривен за 1000 кубометров (с НДС).

Также Правительство утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб. Он предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. В областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов.

Какое решение Правительства по лекарствам

Также Свириденко сообщила, что Правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств. В список добавлено 27 новых препаратов, которые входят в базовый перечень, рекомендованный ВОЗ.

Обновленный перечень охватывает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дислипидемии, болезней эндокринной системы, расстройств психического здоровья и противогрибковые средства.

Следующим шагом станет их включение в программу "Доступные лекарства" в 2026 году.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров принял решение, согласно которому тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составит 4,32 грн за кВт-ч и останется неизменным как минимум до конца октября. В то же время отдельные категории украинцев могут платить меньшую сумму.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский провел совещание с премьером Юлией Свириденко. Обсуждалось восстановление инфраструктуры после ударов оккупантов РФ по энергосистеме и поддержка прифронтовых регионов.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
