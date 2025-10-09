Прем'єрка України повідомила, що ціни на газ для населення збережуться, а Уряд розширив перелік базових ліків

Прем'єрка України Юлія Свириденко. Фото: Reuters

Український Уряд прийняв рішення про фіксацію цін на природний газ для населення та бюджетних установ до 31 березня 2026 року. Це допоможе стабільність та передбачуваність під час війни.

Таку інформацію у своєму Telegram опублікувала прем'єрка Юлія Свириденко.

Реклама

Читайте також:

Що буде з цінами на газ

Засідання українського Кабміну. Фото: пресслужба Уряду України

Як повідомила прем'єрка, таке рішення спрямоване на забезпечення стабільності та передбачуваності для українців в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Основною метою уряду є гарантування українцям тепла, світла та стабільних тарифів на газ протягом усього опалювального сезону, зазначила Свириденко.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, ціна на газ для населення залишається на рівні 7 420 гривень за 1000 кубометрів (з ПДВ), а для бюджетних установ — 16 390 гривень за 1000 кубометрів (з ПДВ).

Також Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб. Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.

Яке рішення Уряду щодо ліків

Також Свириденко повідомила, що Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів. До списку додано 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого ВООЗ.

Оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби.

Наступним кроком стане їх включення до програми "Доступні ліки" у 2026 році.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким тариф на електроенергію для побутових споживачів становитиме 4,32 грн за кВт-год і залишиться незмінним щонайменше до кінця жовтня. Водночас окремі категорії українців можуть сплачувати меншу суму.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський провів нараду із прем'єркою Юлією Свириденко. Обговорювалось відновлення інфраструктури після ударів окупантів РФ по енергосистемі та підтримка прифронтових регіонів.