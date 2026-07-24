Цены на топливо вновь выросли: бензин и дизельное топливо подорожали на 1–3 грн/л

АЗС. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Украине вновь выросли цены на топливо — бензин и дизельное топливо подорожали на 1–3 гривны за литр. При этом стоимость автогаза практически не изменилась.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

В Украине подорожали бензин и дизельное топливо

Цены на топливо в Украине продолжают расти. За последнее время бензин и дизельное топливо подорожали еще на 1–3 гривны за литр.

В Киеве дизельное топливо сейчас продается по цене 81–84 грн за литр, а стоимость премиального топлива достигает почти 87 грн за литр.

Цена на бензин марки А-95 колеблется от 78 до 82 грн за литр. Премиальный бензин А-95+ стоит от 81 до почти 86 грн за литр.

В то же время цена на автогаз существенно не изменилась — его стоимость остается на уровне около 40–41 грн за литр.

Журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова пообщалась с водителями и узнала, как они реагируют на очередное подорожание топлива.

Водитель Петр рассказал, что для него повышение цен не стало существенной проблемой, поскольку он пользуется экономичным видом транспорта, поэтому расходы на топливо остаются приемлемыми.

Другой водитель, Александр, отметил, что новые цены для него ощутимы, однако он не планирует отказываться от поездок.

Водитель Сергей сказал, что считает такое повышение цен не совсем обоснованным, однако называет ситуацию терпимой, учитывая реалии войны.

"Я думаю, что нам нужно с этим смириться и работать над нашей победой, потому что все понимаем, что в стране идет война и что происходит в мире", — поделился водитель.

Цены на топливо на АЗС "UPG". Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС "Socar". Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС "Укрнафта". Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС "Окко". Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что эксперт по геоэкономике Олег Саркиц заявил, что цена топлива в Украине на уровне 90 гривен за литр не является предельной. По его словам, стоимость бензина и дизельного топлива может вырасти ещё больше в зависимости от ситуации на мировом нефтяном рынке и развития событий на Ближнем Востоке. Он отметил, что именно мировые цены на нефть и геополитическая ситуация останутся ключевыми факторами, которые будут влиять на дальнейшее подорожание топлива в Украине.

Новини.LIVE писали, что в Украине исчерпались запасы топлива, которые ранее позволяли сдерживать резкий рост цен в течение нескольких недель. Из-за ударов России по топливной инфраструктуре и колебаний на мировых рынках поставщики будут работать без дополнительных резервов. В то же время эксперты не прогнозируют дефицита топлива, однако предупреждают, что это может привести к дальнейшему повышению цен на автозаправочных станциях.