Цены на топливо в Украине вырастут: эксперт заявил об исчерпании запасов

АЗС BARS. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине исчерпались накопленные запасы топлива, которые в течение нескольких недель помогали сдерживать рост цен. Из-за российских атак на топливную инфраструктуру и ситуации на мировых рынках трейдерам придется работать без дополнительных резервов. В то же время дефицита топлива не ожидается, однако цены на АЗС могут вырасти.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

Запасы дешевого топлива в Украине исчерпаны

По словам Сергея Куюна, последние несколько недель украинский топливный рынок работал за счет накопленных запасов, которые были дешевле новых поставок. Однако эти резервы уже исчерпаны, поэтому в дальнейшем трейдерам придется закупать топливо в соответствии с текущей ситуацией на рынке.

Эксперт пояснил, что создавать дополнительные запасы стало сложнее из-за постоянных российских атак на нефтебазы, обычные заправочные станции и общей нестабильности на мировых рынках.

Комментируя ситуацию с запасами, Куюн отметил, что рынок переходит к работе без предварительно накопленных резервов.

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"Почти три недели мы держались именно за счет запасов, которые были дешевле. Но этот запас исчерпан. Сейчас мы будем работать полностью "на ходу". И, соответственно, в условиях высокого спроса нас ждет очень напряженный период", — сказал эксперт.

Украинским трейдерам придется искать новые источники поставок

Сергей Куюн отметил, что дополнительным фактором давления на топливный рынок является ситуация в Европе. По его словам, страны ЕС в первую очередь ориентируются на собственное потребление, а традиционные логистические маршруты через европейские порты остаются под угрозой политических блокировок.

В качестве примера эксперт привёл ситуации, когда весной поставки через Польшу и Румынию подвергались ограничениям. Из-за этого украинским трейдерам придётся искать топливо на более отдалённых рынках, что может повлиять на его конечную стоимость.

В то же время Куюн заверил, что повторения ситуации 2022 года с дефицитом топлива и пустыми заправками не ожидается. По его словам, украинский топливный рынок уже имеет опыт работы в условиях кризиса и готов адаптироваться к новым вызовам.

Однако стабильное наличие топлива, по словам эксперта, может обойтись потребителям дороже.

Новини.LIVE сообщали, что из-за возможного уничтожения стационарных АЗС в результате российских ударов операторы могут перейти на мобильный формат работы. Эксперт Алексей Кущ отметил, что это может привести к подорожанию топлива для украинцев. По его словам, мобильные АЗС не будут предоставлять дополнительных услуг, а доход сетей будет сосредоточен исключительно на продаже топлива.

Новини.LIVE также писали, что российские удары по украинским АЗС не влияют на обеспечение Сил обороны. Военные используют собственные мобильные заправочные комплексы, поэтому не зависят от гражданской топливной инфраструктуры. В бригаде "Ахиллес" отметили, что атаки РФ на АЗС направлены на оказание давления на гражданское население и экономику Украины.