Инфраструктура в российском населенном пункте. Фото: росСМИ

Россия продолжает рекордно наращивать военные расходы, игнорируя социальные потребности собственного населения. Уже в 2024 году Кремль направил 41,9% бюджета на армию и силовиков, тогда как обещания правящей партии "Единая Россия" о борьбе с бедностью, повышение зарплат учителям и медикам остаются пустыми словами. Ежегодно на войну тратятся сотни миллиардов долларов, которые можно было бы использовать на улучшение жизни граждан. Россияне вынуждены выживать на низкие зарплаты, ведь приоритеты власти направлены не на экономическое развитие, а на военную агрессию.

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По данным Госдумы РФ, в 2025 году военные расходы составят 13,5 триллиона рублей (134 миллиарда долларов), что составляет 6,3% ВВП страны.

Британский аналитический центр International Institute for Strategic Studies (IISS) подсчитал, что реальные военные расходы России с учетом покупательной способности составляют 462 миллиарда долларов. Это больше, чем все расходы на оборону стран ЕС вместе взятых. Россия увеличила оборонный бюджет на 42% за год, а в 2025 году этот показатель вырастет еще больше. Для сравнения, европейские страны увеличили свои расходы на оборону лишь на 11,7%.

Аналитики Financial Times подсчитали, что оборонный бюджет РФ уже превышает бюджеты крупнейших экономик Европы:

Германия тратит на оборону 86 миллиардов долларов.

Великобритания — 81 миллиард долларов.

Франция — 64 миллиарда долларов.

Таким образом, военные расходы Кремля превышают расходы трех крупнейших стран Европы вместе взятых.

Российское село. Фото: росСМИ

Что можно было бы построить или сделать за деньги, которые Россия потратила на войну

Вместо финансирования войны, Кремль мог бы:

Построить тысячи современных больниц и медицинских центров . Для сравнения, строительство многопрофильного медицинского центра стоит примерно 500 миллионов рублей. За один день войны Россия могла бы возвести 60 таких объектов;

. Для сравнения, строительство многопрофильного медицинского центра стоит примерно 500 миллионов рублей. За один день войны Россия могла бы возвести 60 таких объектов; Обеспечить всю страну качественными дорогами . Строительство одного километра автомагистрали стоит примерно 200 миллионов рублей. Получается, что за один месяц войны можно было бы восстановить все основные магистрали в стране.

. Строительство одного километра автомагистрали стоит примерно 200 миллионов рублей. Получается, что за один месяц войны можно было бы восстановить все основные магистрали в стране. Масштабно развить промышленность . Например, за последние несколько лет в России открыли всего 19 крупных заводов, которые стоили в среднем по 100 миллионов рублей каждый. За военные расходы можно было бы построить тысячи таких предприятий

. Например, за последние несколько лет в России открыли всего 19 крупных заводов, которые стоили в среднем по 100 миллионов рублей каждый. За военные расходы можно было бы построить тысячи таких предприятий Обеспечить жильем сотни тысяч людей . Один квадратный метр жилья в небольших городах России стоит около 100 тысяч рублей. За деньги, потраченные на войну, можно было бы построить более 50 миллионов квадратных метров жилья, что решило бы жилищную проблему для сотен тысяч россиян.

. Один квадратный метр жилья в небольших городах России стоит около 100 тысяч рублей. За деньги, потраченные на войну, можно было бы построить более 50 миллионов квадратных метров жилья, что решило бы жилищную проблему для сотен тысяч россиян. Вложить средства в социальную сферу. Поднятие пенсий, увеличение зарплат врачам и учителям, расширение программ поддержки населения - все это могло бы значительно повысить уровень жизни россиян.

Российские села. Фото: росСМИ

Обещания "Единой России" и реальность

В течение десятилетий власти России обещают поднять уровень жизни населения, но вместо этого тратят деньги на войну.

Еще в 2003 году правящая российская партия "Единая Россия" заявила, что бедность "унижает человека" и "оскорбляет всю страну", а в 2008 году партия обещала ликвидировать ее до 2018 года. Однако в 2021 году журналисты отмечали, что 12% россиян живут за чертой бедности, а половина не могут позволить себе заменить мебель или хотя бы раз в год поехать в отпуск.

В 2011 году "Единая Россия" обещала, что зарплаты учителей и преподавателей вузов будут не ниже средней по экономике. Это же обещание повторялось в 2016 и 2018 годах. Однако, по данным Росстата зарплаты педагогов дошкольных организаций ни в одном регионе не достигли среднего уровня, а зарплаты учителей достигли средней зарплаты только в трех регионах.

Между тем средний медицинский персонал получает зарплату ниже средней в 49 регионах, а младший медперсонал имеет доходы ниже средних в 76 регионах.

Грязь и мусор в населенном пункте России. Фото: Илья Варламов

Социальные расходы направляются на войну

По данным расследования "Важные истории", значительная часть бюджетных средств России идет не только на вооружение, но и на поддержку участников войны и их семей. По данным, которые узнали журналисты, в ряде регионов расходы на военных и их семьи составляют более 80% всех социальных выплат.

Ставропольский край направляет на выплаты военным и их семьям 83% всех социальных выплат.

В Карачаево-Черкесии этот показатель составляет 75%, что в 30 раз больше, чем региональные выплаты врачам.

В Калужской области — 52%.

В более чем трети регионов расходы на участников войны составляют 25% или более всех социальных расходов.

В то время как семьи военных получают компенсации за ранения и гибель, обычные граждане РФ сталкиваются с урезанием социальных программ. Например, в Ставрополье на выплаты контрактникам потратили в 12 раз больше, чем на детей-сирот, и в 6 раз больше, чем на помощь безработным.