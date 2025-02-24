Скільки грошей витрачає Росія на війну та куди їх можна було б спрямувати

Інфраструктура в російському населеному пункті. Фото: росЗМІ

Росія продовжує рекордно нарощувати військові витрати, ігноруючи соціальні потреби власного населення. Вже у 2024 році Кремль спрямував 41,9% бюджету на армію та силовиків, тоді як обіцянки керівної партії "Единая Россия" про боротьбу з бідністю, підвищення зарплат вчителям та медикам залишаються порожніми словами. Щороку на війну витрачаються сотні мільярдів доларів, що можна було б використати на покращення життя громадян. Росіяни змушені виживати на низькі зарплати, адже пріоритети влади спрямовані не на економічний розвиток, а на військову агресію.

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За даними Держдуми РФ, у 2025 році військові витрати складуть 13,5 трильйона рублів (134 мільярди доларів), що становить 6,3% ВВП країни.

Британський аналітичний центр International Institute for Strategic Studies (IISS) підрахував, що реальні військові витрати Росії з урахуванням купівельної спроможності становлять 462 мільярди доларів. Це більше, ніж усі витрати на оборону країн ЄС разом узяті. Росія збільшила оборонний бюджет на 42% за рік, а у 2025 році цей показник виросте ще більше. Для порівняння, європейські країни збільшили свої витрати на оборону лише на 11,7%.

Аналітики Financial Times підрахували, що оборонний бюджет РФ вже перевищує бюджети найбільших економік Європи:

Німеччина витрачає на оборону 86 мільярдів доларів.

Велика Британія – 81 мільярд доларів.

Франція – 64 мільярди доларів.

Таким чином, військові витрати Кремля перевищують витрати трьох найбільших країн Європи разом узятих.

Російське село. Фото: росЗМІ

Що можна було б побудувати чи зробити за гроші, які Росія витратила на війну

Замість фінансування війни, Кремль міг би:

Збудувати тисячі сучасних лікарень та медичних центрів . Для порівняння, будівництво багатопрофільного медичного центру коштує приблизно 500 мільйонів рублів. За один день війни Росія могла б звести 60 таких об’єктів;

. Для порівняння, будівництво багатопрофільного медичного центру коштує приблизно 500 мільйонів рублів. За один день війни Росія могла б звести 60 таких об’єктів; Забезпечити всю країну якісними дорогами . Будівництво одного кілометра автомагістралі коштує приблизно 200 мільйонів рублів. Виходить, що за один місяць війни можна було б відновити всі основні магістралі в країні.

. Будівництво одного кілометра автомагістралі коштує приблизно 200 мільйонів рублів. Виходить, що за один місяць війни можна було б відновити всі основні магістралі в країні. Масштабно розвинути промисловість . Наприклад, за останні кілька років у Росії відкрили лише 19 великих заводів, які коштували в середньому по 100 мільйонів рублів кожен. За військові витрати можна було б збудувати тисячі таких підприємств

. Наприклад, за останні кілька років у Росії відкрили лише 19 великих заводів, які коштували в середньому по 100 мільйонів рублів кожен. За військові витрати можна було б збудувати тисячі таких підприємств Забезпечити житлом сотні тисяч людей . Один квадратний метр житла в невеликих містах Росії коштує близько 100 тисяч рублів. За гроші, витрачені на війну, можна було б збудувати понад 50 мільйонів квадратних метрів житла, що вирішило б житлову проблему для сотень тисяч росіян.

. Один квадратний метр житла в невеликих містах Росії коштує близько 100 тисяч рублів. За гроші, витрачені на війну, можна було б збудувати понад 50 мільйонів квадратних метрів житла, що вирішило б житлову проблему для сотень тисяч росіян. Вкласти кошти у соціальну сферу. Підняття пенсій, збільшення зарплат лікарям і вчителям, розширення програм підтримки населення – усе це могло б значно підвищити рівень життя росіян.

Російські села. Фото: росЗМІ

Обіцянки "Единой России" та реальність

Протягом десятиліть влада Росії обіцяє підняти рівень життя населення, але замість цього витрачає гроші на війну.

Ще у 2003 році провладна російська партія "Единая Россия" заявила, що бідність "принижує людину" та "ображає всю країну", а у 2008 році партія обіцяла ліквідувати її до 2018 року. Проте у 2021 році журналісти відзначали, що 12% росіян живуть за межею бідності, а половина не можуть дозволити собі замінити меблі чи хоча б раз на рік поїхати у відпустку.

У 2011 році "Единая Россия" обіцяла, що зарплати вчителів та викладачів ВНЗ будуть не нижчими за середню по економіці. Ця ж обіцянка повторювалася у 2016 та 2018 роках. Проте, за даними Росстату зарплати педагогів дошкільних організацій у жодному регіоні не досягли середнього рівня, а зарплати вчителів досягли середньої зарплати лише у трьох регіонах.

Тим часом середній медичний персонал отримує нижчу за середню зарплату у 49 регіонах, а молодший медперсонал має нижчі за середні доходи у 76 регіонах.

Бруд та сміття у населеному пункті Росії. Фото: Ілля Варламов

Соціальні витрати спрямовуються на війну

За даними розслідування "Важливі історії", значна частина бюджетних коштів Росії йде не лише на озброєння, а й на підтримку учасників війни та їхніх сімей. За даними, які дізналися журналісти, у низці регіонів витрати на військових та їхні родини становлять понад 80% усіх соціальних виплат.

Ставропольський край спрямовує на виплати військовим та їхнім сім'ям 83% усіх соціальних виплат.

У Карачаєво-Черкесії цей показник становить 75%, що у 30 разів більше, ніж регіональні виплати лікарям.

У Калузькій області – 52%.

У понад третині регіонів витрати на учасників війни складають 25% або більше всіх соціальних видатків.

У той час як родини військових отримують компенсації за поранення та загибель, звичайні громадяни РФ стикаються з урізанням соціальних програм. Наприклад, у Ставропіллі на виплати контрактникам витратили у 12 разів більше, ніж на дітей-сиріт, і у 6 разів більше, ніж на допомогу безробітним.