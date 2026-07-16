Три человека погибли в результате удара КАБами по Запорожью
Днем 16 июля российские войска нанесли удар по Запорожью тремя авиационными бомбами. В результате атаки погибли как минимум три человека.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.
Оккупанты атаковали Запорожье
По словам Федорова, в результате вражеского удара зафиксированы масштабные разрушения и пожары. Повреждены жилые дома, а также ряд нежилых объектов.
По данным МВД, пострадали 2 человека, среди которых — ребенок.
На местах попаданий с первых минут работают спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы. Они ликвидируют последствия атаки, тушат пожары, расчищают завалы и оказывают помощь пострадавшим. Поисково-спасательная операция продолжается.
Как сообщали Новини.LIVE, вечером 13 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки были повреждены жилые дома, а число пострадавших возросло до 12.
Как сообщали Новини.LIVE, 11 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате вражеской атаки ранения получили три местные жительницы, а в городе были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
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