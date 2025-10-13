Трамп прибыл в Кнессете и получил подарок от Нетаньяху — фото, видео

Трампа встретили в Кнессете с овациями и подарками
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Израиль прибыл в Кнессет. Американский лидер выступит перед правительством страны по случаю завершения войны в Секторе Газа.
Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Трамп овациями встречают в Кнессете
Перед приездом президента США в зале парламента среди присутствующих начали раздавать кепки с надписью "Трамп — президент мира".
А как только Трамп появился в здании Кнессета, его встретили громкими многоминутными аплодисментами.
Перед выступлением перед членами правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял Дональда Трампа в своем кабинете. Во время встречи премьер подарил президенту символического золотого голубя, который символизирует мир.
Как стало известно ранее, после выступления в израильском парламенте Трамп отправится в Египет на мирный саммит в Шарм-эль-Шейхе, где соберутся более 20 мировых лидеров.
Кроме того, команда американского президента также пытается организовать его визит в одну из больниц, где находятся освобожденные заложники ХАМАС.
Между тем в Шарм-эль-Шейхе накануне саммита появились большие баннеры с изображением Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Напомним, что сегодня Трамп во время своего визита в Израиль официально объявил о прекращении войны в Секторе Газа.
А также стало известно, что ХАМАС освободили всех израильских заложников, также ожидается, что боевики передадут тела павших граждан Израиля на родину.
Читайте Новини.LIVE!