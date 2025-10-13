Трамп прибыл в Кнессете и получил подарок от Нетаньяху — фото, видео

Дональд Трамп в Кнессете. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Израиль прибыл в Кнессет. Американский лидер выступит перед правительством страны по случаю завершения войны в Секторе Газа.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Реклама

Читайте также:

Трамп овациями встречают в Кнессете

Перед приездом президента США в зале парламента среди присутствующих начали раздавать кепки с надписью "Трамп — президент мира".

А как только Трамп появился в здании Кнессета, его встретили громкими многоминутными аплодисментами.

Перед выступлением перед членами правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял Дональда Трампа в своем кабинете. Во время встречи премьер подарил президенту символического золотого голубя, который символизирует мир.

Как стало известно ранее, после выступления в израильском парламенте Трамп отправится в Египет на мирный саммит в Шарм-эль-Шейхе, где соберутся более 20 мировых лидеров.

Кроме того, команда американского президента также пытается организовать его визит в одну из больниц, где находятся освобожденные заложники ХАМАС.

Между тем в Шарм-эль-Шейхе накануне саммита появились большие баннеры с изображением Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Напомним, что сегодня Трамп во время своего визита в Израиль официально объявил о прекращении войны в Секторе Газа.

А также стало известно, что ХАМАС освободили всех израильских заложников, также ожидается, что боевики передадут тела павших граждан Израиля на родину.