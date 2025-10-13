Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трампа встретили в Кнессете с овациями и подарками

Трампа встретили в Кнессете с овациями и подарками

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 14:04
Трамп прибыл в Кнессете и получил подарок от Нетаньяху — фото, видео
Дональд Трамп в Кнессете. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Израиль прибыл в Кнессет. Американский лидер выступит перед правительством страны по случаю завершения войны в Секторе Газа.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Реклама
Читайте также:

Трамп овациями встречают в Кнессете

Перед приездом президента США в зале парламента среди присутствующих начали раздавать кепки с надписью "Трамп — президент мира".

А как только Трамп появился в здании Кнессета, его встретили громкими многоминутными аплодисментами.

Перед выступлением перед членами правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял Дональда Трампа в своем кабинете. Во время встречи премьер подарил президенту символического золотого голубя, который символизирует мир.

Как стало известно ранее, после выступления в израильском парламенте Трамп отправится в Египет на мирный саммит в Шарм-эль-Шейхе, где соберутся более 20 мировых лидеров.

Кроме того, команда американского президента также пытается организовать его визит в одну из больниц, где находятся освобожденные заложники ХАМАС.

Между тем в Шарм-эль-Шейхе накануне саммита появились большие баннеры с изображением Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Напомним, что сегодня Трамп во время своего визита в Израиль официально объявил о прекращении войны в Секторе Газа.

А также стало известно, что ХАМАС освободили всех израильских заложников, также ожидается, что боевики передадут тела павших граждан Израиля на родину.

Израиль Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп выступление
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации