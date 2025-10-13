Трамп прибув до Кнесеті та отримав подарунок від Нетаньягу — фото, відео

Трампа зустріли у Кнесеті з оваціями та подарунками
Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Ізраїлю прибув до Кнесету. Американський лідер виступить перед урядом країни з нагоди завершення війни в Секторі Газа.
Про це повідомляють закордонні ЗМІ.
Трамп оваціями зустрічають у Кнесеті
Перед приїздом президента США у залі парламенту серед присутніх почали роздавати кепки з написом "Трамп — президент миру".
А як тільки Трамп з'явився у будівлі Кнесету, його зустріли гучними багатохвилинними оплесками.
Перед виступом перед урядовцями прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прийняв Дональда Трампа у своєму кабінеті. Під час зустрічі прем'єр подарував президенту золотого голуба, який символізує мир.
Як стало відомо раніше, після виступу в ізраїльському парламенті Трамп вирушить до Єгипту на мирний саміт у Шарм-ель-Шейху, де зберуться понад 20 світових лідерів.
Крім того, команда американського президента також намагається організувати його візит до однієї з лікарень, де перебувають звільнені заручники ХАМАС.
Тим часом у Шарм-ель-Шейху напередодні саміту з'явилися великі банери із зображенням Дональда Трампа та президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі.
Нагадаємо, що сьогодні Трамп під час свого візиту до Ізраїлю офіційно оголосив про припинення війни у Секторі Газа.
А також стало відомо, що ХАМАС звільнили усіх ізраїльських заручників, також очікується, що бойовики передадуть тіла полеглих громадян Ізраїлю на батьківщину.
