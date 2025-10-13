Трамп прибув до Кнесеті та отримав подарунок від Нетаньягу — фото, відео

Дональд Трамп у Кнессеті. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Ізраїлю прибув до Кнесету. Американський лідер виступить перед урядом країни з нагоди завершення війни в Секторі Газа.

Про це повідомляють закордонні ЗМІ.

Трамп оваціями зустрічають у Кнесеті

Перед приїздом президента США у залі парламенту серед присутніх почали роздавати кепки з написом "Трамп — президент миру".

А як тільки Трамп з'явився у будівлі Кнесету, його зустріли гучними багатохвилинними оплесками.

Перед виступом перед урядовцями прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прийняв Дональда Трампа у своєму кабінеті. Під час зустрічі прем'єр подарував президенту золотого голуба, який символізує мир.

Як стало відомо раніше, після виступу в ізраїльському парламенті Трамп вирушить до Єгипту на мирний саміт у Шарм-ель-Шейху, де зберуться понад 20 світових лідерів.

Крім того, команда американського президента також намагається організувати його візит до однієї з лікарень, де перебувають звільнені заручники ХАМАС.

Тим часом у Шарм-ель-Шейху напередодні саміту з'явилися великі банери із зображенням Дональда Трампа та президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Нагадаємо, що сьогодні Трамп під час свого візиту до Ізраїлю офіційно оголосив про припинення війни у Секторі Газа.

А також стало відомо, що ХАМАС звільнили усіх ізраїльських заручників, також очікується, що бойовики передадуть тіла полеглих громадян Ізраїлю на батьківщину.