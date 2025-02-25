Трампа хочет заключить с РФ соглашение по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп. Фото: aa.com.tr

Президент США Дональд Трамп заинтересован в договоренности с Россией по редкоземельным металлам. В частности, он хочет закупать на российской территории ценные ресурсы и иметь к ним доступ.

Как сообщает Sky News, об этом американский лидер заявил во вторник, 25 февраля, во время разговора с журналистами в Белом доме.

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Заинтересованность Трампа в российских ресурсах

"Я бы хотел покупать полезные ископаемые на российской земле тоже, если это будет возможно, редкоземельные металлы. У них также их много", — сказал президент США.

Напомним, по данным Financial Times, Украина и США уже согласовали все условия соглашения о редкоземельных ресурсах. Четких гарантий безопасности для Украины в этом договоре нет.

Также мы сообщали, что в СМИ появилась информация о том, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в США. Речь идет о визите в Белый дом с целью подписания соглашения о редких земельных ресурсах.