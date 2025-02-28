Трамп заявил, что США будут поставлять Украине оружие

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сегодня, 28 февраля, в Вашингтоне проходит встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американский лидер сделал заявление относительно поставок оружия в Украину.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время совместного брифинга.

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Будет ли США поставлять оружие Украине

Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США будут поставлять оружие Украине. Вместе с тем, он выразил надежду о том, что "не придется отправлять много".

"У нас будут поставки оружия в Украину. Надеюсь, нам не придется отправлять много", — сказал Трамп.

Напомним, также лидер США Дональд Трамп отметил, что "Украина не вернется к войне". По его словам, в этом заключается суть нового соглашения.

Кроме того, Президент Соединенных Штатов заявил, что сегодня будет подписано соглашение между Украиной и США. Он объяснил, что это даст Америке.