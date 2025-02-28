Трамп заявил, что США будут поставлять Украине оружие

Трамп сделал заявление о поставках оружия в Украину
Сегодня, 28 февраля, в Вашингтоне проходит встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американский лидер сделал заявление относительно поставок оружия в Украину.
Об этом Дональд Трамп сообщил во время совместного брифинга.
Будет ли США поставлять оружие Украине
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США будут поставлять оружие Украине. Вместе с тем, он выразил надежду о том, что "не придется отправлять много".
"У нас будут поставки оружия в Украину. Надеюсь, нам не придется отправлять много", — сказал Трамп.
Напомним, также лидер США Дональд Трамп отметил, что "Украина не вернется к войне". По его словам, в этом заключается суть нового соглашения.
Кроме того, Президент Соединенных Штатов заявил, что сегодня будет подписано соглашение между Украиной и США. Он объяснил, что это даст Америке.
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