Трамп сделал заявление о взаимопонимании между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отношения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил, что они наладили диалог лучше, чем он ожидал.

"Думаю, у них все нормально. Не скажу, что они станут лучшими друзьями, но дела идут неплохо. Посмотрим", — заявил Трамп.

Он добавил, что сейчас организуется встреча лидеров и именно Путин с Зеленским должны принимать ключевые решения.

"Я бы договорился с Путиным и Зеленским, знаете, они должны решать. Мы же за семь тысяч миль отсюда", — подчеркнул политик.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вероятность переговоров российского диктатора Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского.

А до этого Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампом оценил возможность территориальных компромиссов, хотя ранее заявлял об их невозможности из-за ограничений, закрепленных в Конституции.