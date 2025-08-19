Видео
Главная Новости дня Трамп сделал заявление о взаимопонимании Путина и Зеленского

Трамп сделал заявление о взаимопонимании Путина и Зеленского

Дата публикации 19 августа 2025 16:06
Трамп сделал заявление о взаимопонимании между Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отношения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил, что они наладили диалог лучше, чем он ожидал.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что известно про диалог Зеленского и Путина

"Думаю, у них все нормально. Не скажу, что они станут лучшими друзьями, но дела идут неплохо. Посмотрим", — заявил Трамп.

Он добавил, что сейчас организуется встреча лидеров и именно Путин с Зеленским должны принимать ключевые решения.

"Я бы договорился с Путиным и Зеленским, знаете, они должны решать. Мы же за семь тысяч миль отсюда", — подчеркнул политик.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вероятность переговоров российского диктатора Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского.

А до этого Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампом оценил возможность территориальных компромиссов, хотя ранее заявлял об их невозможности из-за ограничений, закрепленных в Конституции.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
