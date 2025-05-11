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Трамп сделал первое заявление после отказа Путина от перемирия

11 мая 2025 07:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Путин отверг перемирие — Трамп сделал первое заявление
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп прокомментировал фактический отказ президента России Владимира Путина относительно перемирия в Украине. Он отметил, что продолжит работать с обеими сторонами.

Об этом Трамп написал в TruthSocial в воскресенье, 11 мая.

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"Потенциально большой день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая бойня", как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР", отметил Трамп.

По словам американского президента, он продолжит работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет.

Кроме того, вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Трамп анонсировал "большую" неделю.

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Скриншот поста Трампа

Напомним, вчерашнее заявление Путина свидетельствует о том, что он отказывается от предложенного Западом 30-дневного перемирия с 12 мая.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Киеве представителей "Коалиции желающих" обнародовал совместное заявление с призывом к РФ о прекращении огня на 30 суток.

США владимир путин Дональд Трамп перемирие война в Украине прекращение огня
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