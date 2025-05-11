Путин отверг перемирие — Трамп сделал первое заявление

Трамп сделал первое заявление после отказа Путина от перемирия
Президент США Дональд Трамп прокомментировал фактический отказ президента России Владимира Путина относительно перемирия в Украине. Он отметил, что продолжит работать с обеими сторонами.
Об этом Трамп написал в TruthSocial в воскресенье, 11 мая.
Прекращение огня в Украине
"Потенциально большой день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая бойня", как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР", — отметил Трамп.
По словам американского президента, он продолжит работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет.
Кроме того, вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Трамп анонсировал "большую" неделю.
Напомним, вчерашнее заявление Путина свидетельствует о том, что он отказывается от предложенного Западом 30-дневного перемирия с 12 мая.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Киеве представителей "Коалиции желающих" обнародовал совместное заявление с призывом к РФ о прекращении огня на 30 суток.
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