Трамп обвинил Зеленского в неготовности к миру

Дональд Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп подвел итоги встречи с Владимиром Зеленским. Он заявил, что украинский Президент "не готов к миру".

Об этом Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в пятницу, 28 февраля.

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По словам Трампа, Зеленский "презрел Америку". Он предложил Президенту Украины вернуться, "когда он будет готов к миру".

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что получается через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", — написал Трамп.

Сообщение Трампа. Фото: скриншот

Напомним, во время встречи в Белом доме между Зеленским и Трампом произошел конфликт. К спору присоединился и вице-президент США Вэнс.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Вероятно, к этому привела ссора между лидерами.