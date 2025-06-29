Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м штатом. По его словам, страна полностью зависит от Штатов.

Об этом Дональд Трамп заявил в интервью для Fox News в воскресенье, 29 июня.

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Лидер США отметил, что ему очень нравится Канада.

"Честно, Канада должна была бы стать 51-м штатом. Давно должна была. Канада полностью зависит от США. Мы не зависим от Канады", — добавил Трамп.

Напомним, 6 мая Трамп предложил присоединить Канаду к США. По его словам, такое решение будет на пользу канадцам.

Ранее американский лидер не исключил возможность силового вмешательства в Гренландию.