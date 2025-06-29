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Главная Новости дня Трамп заявил, что Иран не мог спрятать уран перед ударами США

Трамп заявил, что Иран не мог спрятать уран перед ударами США

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 23:39
Трамп утверждает, что Иран не мог спрятать часть обогащенного урана накануне ударов США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не мог спрятать часть обогащенного урана перед ударами Соединенных Штатов. Он объяснил, что это сложно.

Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке.

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Иран не мог спрятать обогащенный уран

Во время интервью для Fox News ведущая спросила Трампа, скрыл ли иранский режим часть обогащенного урана, на что он ответил: "Нет". Также американский лидер отметил, что США нанесли удар неожиданно, что мого помешать спрятать обогащенный уран.

"Это очень сложно. Это очень опасно делать. Оно очень тяжелое. Это очень сложное дело. Мы не предупредили, потому что они не знали, что мы придем, никто не думал, что мы атакуем это место", — сказал президент США.

Также Трамп добавил, что в Иране хотели заблокировать вход в хранилище, однако "бомба все равно прошла как масло".

Напомним, что в ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана, которые расположены в Фордо, Натансе и Исфахане. Однако против последнего авиация не использовала противобункерные бомбы, потому что он глубоко под землей и его трудно поразить.

Также мы писали, что после атаки США исчезло более 400 килограммов потенциального обогащенного обогащенного урана. Соответствующее заявил сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и поставил задачу — найти пропавший уран.

США Иран война Дональд Трамп ядерное оружие Уран
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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