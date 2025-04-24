Трамп встретился с премьером Норвегии — поговорят об Украине

Дональд Трамп и Йонас Гар Старе в Белом доме. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский диктатор Владимир Путин прекратит атаки по Украине. Он подчеркнул, что верит главе Кремля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".

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Дональд Трамп 24 апреля встретился в Белом доме с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Во время этой встречи журналисты спросили президента США, услышит ли российский диктатор его призывы прекратить обстрелы Украины.

"Я думаю, Путин прислушается ко мне относительно прекращения ударов по Украине. Я в этом уверен", — ответил Трамп.

Кроме того, он отметил, что имеет "дедлайн по соглашению между Россией и Украиной" и уже в ближайшее время они должны сесть за стол переговоров.

Напомним, Дональд Трамп также заявил, что и Путин, и Зеленский хотят мира. Но для этого надо сесть за стол переговоров.

Кроме того, президент США отреагировал на удар РФ по Киеву. Он сказал, что эта атака была "несвоевременная" и "необязательная".