Трамп заявил, что без Javelin россияне захватили бы Киев за день

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп заявил, что без переданных Украине противотанковых комплексов Javelin российские войска могли бы захватить Киев за один день. По его словам, этому также помешала ошибка одного из российских генералов. Трамп считает, что без этих факторов война была бы "однодневной".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа в эфире America's Voice.

Трамп объяснил, почему Путин не смог захватить Киев за один день

Президент США Дональд Трамп заявил, что России не удалось захватить Киев в первые дни полномасштабного вторжения в Украину из-за решения одного из российских генералов, который, по его словам, предпочел наступать по грязи вместо трассы.

В то же время американский президент подчеркнул, что важную роль, по его мнению, сыграли переданные Украине противотанковые комплексы Javelin. По словам Трампа, именно они позволили уничтожить российские танки, застрявшие в грязи.

Объясняя свою позицию, президент США сказал:

"Я дал им противотанковые комплексы Javelin. Без Javelin эта война была бы однодневной, она бы уже закончилась. Они уничтожили танки, которые шли на Киев и застряли в грязи. Там был генерал, который решил наступать через грязь вместо трассы, где все шло прекрасно. Она бы уже закончилась. Но нет, я дал им Javelin. Javelin — это нечто невероятное".

Новини.LIVE сообщали, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных ресурсах. По его словам, это позволяет США получить доступ к украинским природным богатствам, а их стоимость может превышать 300 миллиардов долларов. Также Трамп заявил, что американская сторона может "зайти туда в любой момент и забрать практически всё, что захотим".

Новини.LIVE также сообщали, что Трамп заявил, что Вашингтон должен осторожно подходить к передаче передовых военных технологий, в частности связанных с системами Patriot. По его словам, страны, получающие доступ к таким разработкам, впоследствии могут изменить свое отношение к США. Трамп подчеркнул, что именно поэтому передавать такие технологии "сложно".