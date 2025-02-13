Трамп заявил, что Путин хочет закончить войну в Украине

Дональд Трамп решает вопросы. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором обсуждался вопрос войны в Украине. По результатам переговоров американский лидер считает, что российский диктатор "хочет мира".

Об этом сообщает Telegram "Donald Trump на украинском".

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По словам Трампа, его разговор с Путиным длился час, о чем сообщает корреспондентка CBS News Дженнифер Джекобс. И российский диктатор, по его мнению, хочет окончания войны в Украине.

"Я думаю, я могу сказать с большой уверенностью: он (Путин. — Ред.) хочет, чтобы это закончилось", — сказал Трамп о российско-украинской войне.

Напомним, что в ходе общения с журналистами президент США заявил, что прекращение огня в Украине возможно "в недалеком будущем". При этом он отметил, что Киеву вряд ли удастся вернуть все территории, которые были до 2014 года.

Также он отверг членство Украины в НАТО, назвав это непрактичным. При этом, Трамп поддерживает идею, чтобы Штаты продолжали поставлять помощь Украине.