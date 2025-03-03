Трамп верит в желание России заключить мирное соглашение

Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп верит, что Россия хочет заключить мирное соглашение. По его словам, он стремится к справедливости.

Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в понедельник, 3 марта.

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Мирное соглашение

Трамп прокомментировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который отметил, что администрация США "быстро меняет все внешнеполитические конфигурации, что в значительной степени соответствует их взгляду".

"Я хочу справедливости", — подчеркнул лидер США.

По его словам, все должны сесть за стол и заключить соглашение.

"Я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Возможно, кто-то не хочет заключать сделку, и если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не останется здесь надолго", — добавил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что соглашение по полезным ископаемым "не является мертвым". Он планирует обсудить этот вопрос во время своего выступления в Конгрессе.

Также Трамп похвастался тем, что ни одна украинская территория не была передана российскому лидеру Владимиру Путину при его президентстве.