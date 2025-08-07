Мирные переговоры — с кем сначала должен встретиться Путин

Трамп ответил, должен ли Путин сперва встретиться с Зеленским
Президент США Дональд Трамп ответил на слухи, что перед встречей с ним российский диктатор Владимир Путин сперва должен поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, это не обязательно.
Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".
Встреча Зеленского, Трампа и Путина
Во время брифинга репортер спросил Трампа, должен ли Путин встретиться с Зеленским перед встречей с ним. Однако глава Белого дома ответил, что это не обязательно.
В то же время президент США заявил, что есть "очень хорошая перспектива", что Путин и Зеленский встретятся.
"Мы еще не определили место, но сегодня имели продуктивные переговоры с Путиным. Есть хороший шанс, что встреча состоится в ближайшее время. Не обманывает ли он меня? Я скажу вам через несколько недель, возможно меньше", — добавил Трамп.
Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил, какими видит переговоры с Трампом и Путиным. Он считает, что они должны происходить в трехстороннем формате.
В то же время ранее Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным. Это возможно только тогда, когда глава Кремля согласится на встречу с Зеленским.
