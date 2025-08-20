Трамп заявил, что если Крым захватили во время его каденции, тогда СМИ писали б о нем 20 лет

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Крым был оккупирован во время его президентской каденции, тогда это было бы на первых полосах всех газет еще 20 лет. Также он сравнил украинский полуостров со штатом Техас.

Об этом сообщает Clash Report.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Трамп о Крыме

В ходе интервью президент США заявил, что никто не говорит, что украинскую землю отдал бывший глава Белого дома Барак Обама.

"Если бы я отдал ту землю, я бы попал на первую полосу каждой газеты на ближайшие последние следующие 20 лет. Когда Обама отдал их, об этом даже не говорят", — заявил Трамп.

Кроме того, по словам главы Белого дома, Крым по размеру близок к Техасу.

"Он великолепен. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой красивый", — сказал Трамп.

Отметим, что площадь Крыма примерно 27 000 км квадратных, а штата Техас — более 695 000 км квадратных. Таким образом, американский штат почти в 26 раз больше украинского полуострова, а по общей площади больше всей Украины.

Сравнение размера штата Техас с размером Украины. Фото: скриншот с карт

Напомним, накануне Трамп написал в соцсетях пост, в котором заявил, что он не поддерживает возвращение Крыма Украине. По его убеждению, именно вопрос полуострова стал отправной точкой войны, и именно тема Крыма определила логику действий Кремля и стала одной из причин эскалации.

Также отметим, что по мнению президента США, сейчас "есть хорошие шансы" на то, чтобы закончить войну.