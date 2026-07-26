Трамп приостановил удары по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии — посол

Дональд Трамп. Фото: ОП

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп поручил американским военным временно воздерживаться от нанесения новых ударов по Ирану. Такое решение было принято после почти двух недель непрерывных атак.

Об этом сообщает Fox News, передает Новини.LIVE.

Почему Трамп решил приостановить удары по Ирану

По словам посла США в ООН Майка Вольца, Вашингтон делает ставку на дипломатическое урегулирование.

"Он дает переговорам немного пространства, он дает им немного пространства", - заявил Вольц

В то же время чиновник администрации Трампа подчеркнул, что президент "всегда четко давал понять, что он предпочитает дипломатию, но он показал Ирану, что произойдет, если они не сядут за стол переговоров серьезно".

Пауза в ударах свидетельствует о стремлении администрации Трампа дать больше шансов дипломатическому разрешению конфликта. В то же время, собеседники журналистов отмечают, что нынешняя кампания США, вероятно, достигла максимальной эффективности в ее текущем формате.

По оценкам американского военного командования, дальнейшее усиление давления на Иран потребовало бы возвращения к полномасштабной военной операции. В то же время, как отмечает издание, Дональд Трамп не отдавал никаких приказов по расширению масштабов боевых действий.

По данным издания, американские военные остаются готовыми к такому развитию событий в случае решения президента США.

Как сообщали Новини.LIVE, в последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Иран заключить новое соглашение с Соединенными Штатами по ядерной программе и безопасности. В то же время он предупреждал, что в случае отказа Тегерана от переговоров Вашингтон готов усилить экономическое и военное давление.

Как сообщали Новини.LIVE, Иран остается одним из ключевых союзников России и находится под жесткими санкциями США из-за своей ядерной программы и военной деятельности. В последнее время в Вашингтоне все активнее обсуждают усиление давления не только на Москву, но и на государства, сотрудничающие с ней, в частности Тегеран.