Трамп срочно звонит Путину по телефону

Трамп прервал встречу с лидерами ЕС — звонит Путину
В эти минуты стало известно, что Дональд Трамп прервал закрытую встречу с лидерами ЕС. Он сейчас звонит диктатору Путину.
Об этом сообщает репортер Bild и Новини.LIVE.
Что известно
По информации корреспондента, после того, как Трамп поговорит с Путиным он должен продолжить встречу с лидерами ЕС.
Также источники News.LIVE в Офисе президента Украины сообщили, что несмотря на прерывание встречи лидеры Европы остаются в Белом доме. Переговоры могут продолжиться, но, возможно, уже в другом формате.
Ранее сообщалось, что завершилась встреча лидеров ЕС, президента Зеленского и Дональда Трампа. Участники встречи сделали свои заявления.
Кроме того, глава Белого дома рассказал о своем отношении к народам Украины и России.
