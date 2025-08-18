Трамп срочно звонит Путину по телефону

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В эти минуты стало известно, что Дональд Трамп прервал закрытую встречу с лидерами ЕС. Он сейчас звонит диктатору Путину.

Об этом сообщает репортер Bild и Новини.LIVE.

Что известно

По информации корреспондента, после того, как Трамп поговорит с Путиным он должен продолжить встречу с лидерами ЕС.

Сообщение Новости.LIVE. Фото: Скриншот

Также источники News.LIVE в Офисе президента Украины сообщили, что несмотря на прерывание встречи лидеры Европы остаются в Белом доме. Переговоры могут продолжиться, но, возможно, уже в другом формате.

Ранее сообщалось, что завершилась встреча лидеров ЕС, президента Зеленского и Дональда Трампа. Участники встречи сделали свои заявления.

Кроме того, глава Белого дома рассказал о своем отношении к народам Украины и России.