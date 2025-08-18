Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп прервал встречу с лидерами ЕС — звонит Путину

Трамп прервал встречу с лидерами ЕС — звонит Путину

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 23:52
Трамп срочно звонит Путину по телефону
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В эти минуты стало известно, что Дональд Трамп прервал закрытую встречу с лидерами ЕС. Он сейчас звонит диктатору Путину.

Об этом сообщает репортер Bild и Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что известно

По информации корреспондента, после того, как Трамп поговорит с Путиным он должен продолжить встречу с лидерами ЕС.

Трамп перервав зустріч з лідерами ЄС — телефонує Путіну - фото 1
Сообщение Новости.LIVE. Фото: Скриншот

Также источники News.LIVE в Офисе президента Украины сообщили, что несмотря на прерывание встречи лидеры Европы остаются в Белом доме. Переговоры могут продолжиться, но, возможно, уже в другом формате.

Ранее сообщалось, что завершилась встреча лидеров ЕС, президента Зеленского и Дональда Трампа. Участники встречи сделали свои заявления.

Кроме того, глава Белого дома рассказал о своем отношении к народам Украины и России.

россия США владимир путин переговоры Дональд Трамп ЕС
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации