Трамп не уверен, передадут ли США Украине лицензию на Patriot

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не решил, позволит ли Украине производить зенитные ракеты-перехватчики Patriot. По его словам, к этому вопросу нужно относиться осторожнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Financial Times.

Что сказал Трамп о лицензиях на Patriot для Украины

Во время беседы он сказал, что "не уверен" в вопросе о том, представит ли Вашингтон Украине лицензию на производство Patriot, добавив, что "мы этим занимаемся".

"Это очень необыкновенное оружие, и... Нужно быть немного осторожнее с тем, кому мы лицензируем. Мы на самом деле не лицензируем оборудование", — сказал Трамп.

Комментарии Трампа прозвучали всего спустя пару дней после того, как он в встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский глава государства оценил тогда эту встречу как "хорошую" и сказал, что лидеры обсуждали "производство перехватчиков Patriot и несколько других целей.

Также Зеленский после встречи рассказал, что Трамп "согласился, что предоставим нам лицензии". Кроме того, он добавил, что встречался с производителями систем Patriot.

"У меня была встреча с представителями производства... Я надеюсь, что мы будем заниматься совместным производством. Это очень важно", — сказал президент Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает, что в случае передачи лицензии боеприпасов Patriot не будет. По его словам, реальные результаты можно ожидать лишь через несколько лет.

Также мы писали, что Зеленский недавно сказал о том, что Украина станет одним из лидеров в создании европейской противоракетной системы.