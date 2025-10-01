Дональд Трамп жестко ответил на ядерные угрозы Дмитрия Медведева и назвал его дураком

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп встретился с топ-генералами Вооруженных сил США и сделал ряд ярких заявлений. Он успел охарактеризовать путинскую марионетку Медведева, как "глупого человека", но и собственным генералам пригрозил увольнением, если те не будут его поддерживать.

Почему Медведев, по мнению Трампа, глупый

Лидер США так охарактеризовал бывшего номинального президента РФ из-за угроз ядерным оружием. Поэтому Трампу пришлось направить к берегам России ядерные подводные лодки, чтобы немного сбить напыщенность Кремля.

"Я сделал это, потому что он упомянул слово "ядерная"... Это был глупый человек, который работал на Путина. И я отправил одну или две подводные лодки к побережью Российской Федерации", — сказал Трамп.

А еще на встрече с генералами Трамп пообещал "усовершенствовать" ядерную мощь США. Кроме того, он пообещал сделать американские вооруженные силы "сильнее, крепче, быстрее, яростнее и мощнее, чем когда-либо прежде".

"Мы должны быть настолько сильными, чтобы ни одна страна не осмелилась бросить нам вызов, настолько мощными, чтобы ни один враг не осмелился нам угрожать", — заявил президент США.

Но на встрече досталось и генералам. Трамп намекнул, что введет репрессии для тех, кто с ним не будет соглашаться.

"Если вам не нравится то, что я говорю, можете выйти из комнаты. Однако от этого будут зависеть ваши ранги и ваше будущее...", — отметил Трамп.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио высмеял "ядерные" угрозы Дмитрия Медведева, который после президентства занимает второстепенную должность в СНБО РФ. По словам Рубио, Россия не смогла бы противостоять не то, что США, но и странам Европы в случае реальной войны.

В свою очередь, в перерывах между "взятием Финляндии" (в объеме 0,75 литра) Медведев продолжает заочную полемику с Трампом, ответив на его предостережения относительно агрессивных заявлений в адрес Вашингтона.