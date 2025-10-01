Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп назвав Медведєва "дурнем" та пригрозив своїм генералам

Трамп назвав Медведєва "дурнем" та пригрозив своїм генералам

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 04:54
Дональд Трамп жорстко відповів на ядерні погрози Дмитра Медведєва та назвав його дурнем
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зустрівся з топгенералами Збройних сил США і зробив низку яскравих заяв. Він встиг схарактеризувати путінську маріонетку Медведєва, як "дурну людину", але й власним генералам пригрозив звільненням, якщо ті не будуть його підтримувати.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому Медведєв, на думку Трампа, дурний

Лідер США так схарактеризував колишнього номінального президента РФ через погрози ядерною зброєю. Через це Трампу довелось направити до берегів Росії ядерні підводні човни, щоб трішки збити пихатість Кремля.

"Я зробив це, бо він згадав слово "ядерна"... Це була дурна людина, яка працювала на Путіна. І я відправив один чи два підводні човни до узбережжя Російської Федерації", — сказав Трамп.

А ще на зустрічі з генералами Трамп пообіцяв "вдосконалити" ядерну міць США. Крім того, він хоче пообіцяв зробити американські збройні сили "сильнішими, міцнішими, швидшими, лютішими та потужнішими, ніж будь-коли раніше".

"Ми повинні бути настільки сильними, щоб жодна країна не наважилася кинути нам виклик, настільки потужними, щоб жоден ворог не наважився нам загрожувати", — заявив президент США.

Але на зустрічі дісталось і генералам. Трамп натякнув, що запровадить репресії для тих, хто з ним не буде погоджуватись.

"Якщо вам не подобається те, що я кажу, можете вийти з кімнати. Однак від цього залежатимуть ваші ранги та ваше майбутнє…", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо висміяв "ядерні" погрози Дмитра Медведєва, який після президентства обіймає другорядну посаду в РНБО РФ. За словами Рубіо, Росія не змогла б протистояти не те, що США, а й країнам Європи у випадку реальної війни.

Своєю чергою, у перервах між "взяттям Фінляндії" (в об'ємі 0,75 літра) Медведєв продовжує заочну полеміку з Трампом, відповівши на його застереження щодо агресивних заяв на адресу Вашингтона.

росія США Дональд Трамп ядерна зброя Дмитро Медведєв
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації