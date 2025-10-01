Дональд Трамп жорстко відповів на ядерні погрози Дмитра Медведєва та назвав його дурнем

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зустрівся з топгенералами Збройних сил США і зробив низку яскравих заяв. Він встиг схарактеризувати путінську маріонетку Медведєва, як "дурну людину", але й власним генералам пригрозив звільненням, якщо ті не будуть його підтримувати.

Чому Медведєв, на думку Трампа, дурний

Лідер США так схарактеризував колишнього номінального президента РФ через погрози ядерною зброєю. Через це Трампу довелось направити до берегів Росії ядерні підводні човни, щоб трішки збити пихатість Кремля.

"Я зробив це, бо він згадав слово "ядерна"... Це була дурна людина, яка працювала на Путіна. І я відправив один чи два підводні човни до узбережжя Російської Федерації", — сказав Трамп.

А ще на зустрічі з генералами Трамп пообіцяв "вдосконалити" ядерну міць США. Крім того, він хоче пообіцяв зробити американські збройні сили "сильнішими, міцнішими, швидшими, лютішими та потужнішими, ніж будь-коли раніше".

"Ми повинні бути настільки сильними, щоб жодна країна не наважилася кинути нам виклик, настільки потужними, щоб жоден ворог не наважився нам загрожувати", — заявив президент США.

Але на зустрічі дісталось і генералам. Трамп натякнув, що запровадить репресії для тих, хто з ним не буде погоджуватись.

"Якщо вам не подобається те, що я кажу, можете вийти з кімнати. Однак від цього залежатимуть ваші ранги та ваше майбутнє…", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо висміяв "ядерні" погрози Дмитра Медведєва, який після президентства обіймає другорядну посаду в РНБО РФ. За словами Рубіо, Росія не змогла б протистояти не те, що США, а й країнам Європи у випадку реальної війни.

Своєю чергою, у перервах між "взяттям Фінляндії" (в об'ємі 0,75 літра) Медведєв продовжує заочну полеміку з Трампом, відповівши на його застереження щодо агресивних заяв на адресу Вашингтона.