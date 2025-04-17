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Трамп назвал дату, когда Украина и США подпишут договор о недрах

17 апреля 2025 21:03
Карина Приходько - Редактор
Соглашение Украины и США об ископаемых — известна дата, когда подпишут документ
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Карина Приходько - Редактор

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых уже в ближайшее время. Это случится в следующий четверг, 24 апреля.

Об этом сообщил Дональд Трамп на совместном брифинге с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в пятницу, 17 апреля.

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"У нас есть соглашение по минералам, которое, как я понимаю, подпишут в четверг, в следующий четверг, совсем скоро", — сказал Трамп.

Отметим, что Мелони 17 апреля прибыла с визитом в Белый дом. Ее лично встретил Дональд Трамп и они направились в Овальный кабинет. Лидеры обсудят взаимные пошлины США и ЕС.

Напомним, недавно в Минэкономики рассказали, что в подписании соглашения о недрах есть существенный прогресс. В частности, проработано уже много вопросов.

Также мы сообщали, что 11 апреля между Украиной и США начались технические консультации и переговоры о соглашении по полезным ископаемым.

США Дональд Трамп Украина соглашение полезные ископаемые
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