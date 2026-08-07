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Главная Новости дня Трамп фактически отказал Украине в передаче ракет к Patriot

Трамп фактически отказал Украине в передаче ракет к Patriot

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 01:43
Трамп ответил Зеленскому, передаст ли ракеты к Patriot
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намекнул, что Вашингтон не передаст Украине дополнительные ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot. В то же время в мирном урегулировании есть прогресс.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о передаче ракет Patriot Украине

Во время общения с прессой один из журналистов отметил, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине очень нужны дальнобойные ракеты и ракеты-перехватчики к систем Patriot. На вопрос, рассматривает ли Трамп передачу этих вооружений, он сказал следующее:

"Нам тоже нужны ракеты. Байден передал Украине так много вооружений, он передал боеприпасов примерно на 300 млрд долларов. Когда я покидал пост, наши склады были полностью заполнены, а он (Байден — Ред.) отдал значительную часть этих запасов. Сейчас мы их восстанавливаем", — сказал Трамп.

Также журналисты отметили, что Россия усилила удары по гражданским объектам в Украине. По этой причине пресса спросила у президента США, беспокоит ли его это.

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"Нет, послушайте. Мы не участвуем в этой войне - нас отделяет океана но мне тяжело видеть, как каждый месяц погибают 25 тысяч молодых людей... мы работаем над этим, и думаю, добиваемся прогресса. Но это жестокая, очень жестокая война. В ней накопилось огромное количество ненависти... между двумя лидерами", — заявил глава Белого дома.

Резюмируя Трамп добавил, что война РФ против Украины казалась самой простой, но в итоге стала самой сложной. В то же время он еще раз добавил, что в мирном урегулировании есть прогресс. Но какой именно, Трамп не уточнил.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным Reuters, США продолжают переговоры с Украиной о производстве ракет-перехватчиков для систем Patriot. Переговоры идут несмотря на то, что Трамп уже публично выразил сомнения о передаче лицензий на производство.

Также мы писали, что постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что до зимы соглашения с Украиной о производстве ракет для Patriot не будет.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Patriot
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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