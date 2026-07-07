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Главная Новости дня Трамп: число погибших в войне в Украине достигло 41 тыс. в месяц

Трамп: число погибших в войне в Украине достигло 41 тыс. в месяц

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 22:10
Трамп заявил о 41 тыс. погибших за месяц в ходе войны в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал оценку, согласно которой ежемесячное число погибших в войне между Украиной и Россией может достигать 41 тысячи человек. По его словам, главная задача сейчас — как можно быстрее прекратить войну и спасти человеческие жизни. Также американский лидер рассказал, что регулярно получает от министра обороны США фотографии с передовой, демонстрирующие жестокость боевых действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре.

Трамп о количестве погибших в войне в Украине за месяц

Во время выступления Дональд Трамп подчеркнул, что главным приоритетом для него является прекращение войны и сохранение человеческих жизней. Он отметил, что слышал разные оценки потерь, и одна из них свидетельствовала о том, что число погибших за месяц может достигать 41 тысячи человек.

"Для меня это ничто иное, как спасение жизней. 25, 35, 30… Однажды слышал — 41 тысяча душ в месяц, погибших. Оставляют мать в Украине, матерей и отцов в России, Украине. Прощаются, и через неделю их уже нет. Это ужас", — сказал американский лидер.

Отдельно Дональд Трамп рассказал о материалах, которые регулярно получает от министра обороны США Пита Хегсета. По его словам, глава Пентагона присылает ему фотографии с фронта российско-украинской войны, которые наглядно демонстрируют масштабы разрушений и потерь.

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Президент США отметил, что современная война в значительной степени ведется с применением беспилотников, а увиденные кадры произвели на него настолько сильное впечатление, что он даже попросил больше не присылать ему таких фотографий.

"Это война дронов, люди не поверят, насколько это жестоко. А я видел поля сражений. Пит присылает мне фото. Я на самом деле хочу сказать: не присылай их мне. И я сказал: Пит, знаешь что? Смотреть на это не помогает. Я никогда не видел ничего подобного. Это резня. И она должна прекратиться", — отметил глава Белого дома.

Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настроен "боево" перед запланированной встречей с Дональдом Трампом 8 июля 2026 года. По словам главы государства, в ходе переговоров стороны, в частности, обсудят поставки ракет для систем Patriot.

Новини.LIVE также сообщали, что Дональд Трамп заявил, что считает возможным достижение мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, и Зеленский, и Путин якобы стремятся к договоренностям. Глава Белого дома надеется, что прогресс в этом вопросе может наступить в ближайшее время.

США Дональд Трамп война в Украине Саммит НАТО в Анкаре
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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