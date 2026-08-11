Трамп: Байден отдал Украине вооружение на 300 млрд долларов

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в опустошении американских арсеналов, поскольку тот предоставил Украине военную помощь на сумму 300 миллиардов долларов. По его словам, Европейский Союз в настоящее время самостоятельно закупает вооружение для ВСУ по полной стоимости, поскольку США прекратили бесплатные поставки.

Об этом сообщает Real America's Voice со ссылкой на выступление Дональда Трампа, передает Новини.LIVE.

Запасы вооружения США

Трамп заявил, что в настоящее время у США нет проблем с боеприпасами, поскольку их производство существенно нарастили. В то же время он выразил возмущение объемами помощи Украине, предоставленной при предыдущей администрации.

"Он отдал им все. Они никогда об этом не упоминают. Им никогда не нравится об этом вспоминать", — говорит Трамп о Байдене и его помощи Украине

ЕС закупает у США оружие для Вооруженных сил Украины по полной стоимости.

"У них есть деньги, и они платят по самой высокой цене. Они платят полную стоимость. Я не хочу говорить "по самой высокой цене", потому что, знаете, я не стремлюсь устанавливать самую высокую цену", — добавил лидер США.

Как писали Новини.LIVE, Трамп дал понять, что США могут не передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. В то же время он заявил об определенных сдвигах в процессе поиска путей к мирному урегулированию.

Ранее Трамп заверил, что у США имеются значительные запасы боеприпасов, а американский оборонно-промышленный комплекс продолжает наращивать их производство. В то же время он резко отреагировал на публикации СМИ о возможном сокращении запасов вооружения, назвав распространение такой информации "предательским".