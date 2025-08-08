Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп анонсировал важное сообщение касательно Украины и РФ

Трамп анонсировал важное сообщение касательно Украины и РФ

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 23:21
Трамп заявил, что имеет важную информацию для Украины и РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет информацию, которая важна и для Украины, и для России. Подробности обнародуют позже.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме 8 августа.

Реклама
Читайте также:

Какую информацию для Украины и РФ обещает предоставить Трамп

Американский лидер вспомнил многочисленные войны, с которыми ему приходилось иметь дело с момента вступления в должность.

"Мы потушили почти каждый пожар (войны, — Ред.) и работаем над еще одним, о котором вы очень активно сообщаете, в России и Украине... У нас будет больше информации для вас чуть позже", — заявил президент США в Белом доме, где сейчас встречается с лидерами Армении и Азербайджана.

Напомним, эксперт-международник Евгений Добряк считает, что Трамп и Путин встретятся в ОАЭ. Такое развитие событий выгодно российскому диктатору.

Также мы сообщали, что встреча президентов РФ и США может состояться уже на следующей неделе. Точной информации о месте, где встретятся руководители стран, пока нет.

США Дональд Трамп Украина президент война в Украине
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации