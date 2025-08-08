Трамп заявил, что имеет важную информацию для Украины и РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет информацию, которая важна и для Украины, и для России. Подробности обнародуют позже.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме 8 августа.

Американский лидер вспомнил многочисленные войны, с которыми ему приходилось иметь дело с момента вступления в должность.

"Мы потушили почти каждый пожар (войны, — Ред.) и работаем над еще одним, о котором вы очень активно сообщаете, в России и Украине... У нас будет больше информации для вас чуть позже", — заявил президент США в Белом доме, где сейчас встречается с лидерами Армении и Азербайджана.

Напомним, эксперт-международник Евгений Добряк считает, что Трамп и Путин встретятся в ОАЭ. Такое развитие событий выгодно российскому диктатору.

Также мы сообщали, что встреча президентов РФ и США может состояться уже на следующей неделе. Точной информации о месте, где встретятся руководители стран, пока нет.