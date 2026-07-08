Трамп анонсировал разговор с Путиным после встречи с Зеленским

Дональд Трамп. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины. По его словам, уже сегодня он планирует провести очередной разговор с главой Кремля.

Об этом стало известно из трансляции саммита НАТО, передает Новини.LIVE.

Трамп анонсировал новый разговор с Путиным

По словам президента США, Вашингтон продолжает оказывать давление на Кремль, чтобы добиться прекращения войны против Украины.

"Мы сильно давим на Путина, чтобы он прекратил войну. Сегодня я снова поговорю с ним", — заявил Трамп.

Американский президент отметил, что регулярно общается с Путиным, а также поддерживает хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он выразил убеждение, что обе стороны заинтересованы в прекращении боевых действий.

"И президент Зеленский хочет её завершить, и я верю, что Путин хочет её завершить", — сказал глава Белого дома.

В то же время Трамп признал, что завершение войны оказалось гораздо более сложной задачей, чем он ожидал. По его словам, боевые действия стали серьёзным испытанием для России, а отдельные изменения на фронте могут свидетельствовать об улучшении позиций Украины.

Также президент США повторил свой давний тезис о том, что полномасштабного вторжения России, по его мнению, не произошло бы, если бы он оставался президентом Соединенных Штатов.

"В России дела идут сложнее. Все оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось", — подытожил Трамп.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что поддерживает идею личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, такие переговоры могут способствовать завершению войны.

Как сообщали Новини.LIVE, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности, завершения войны и поддержки Украины. После переговоров Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о возможном визите в Киев.