Очередь на АЗС во временно оккупированном Крыму. Иллюстративное фото: ua.krymr.com

Во временно оккупированном Крыму сохраняется дефицит топлива и отдельных продуктов. Россия продолжает направлять основные ресурсы на обеспечение потребностей своих военных. С начала кризиса цены на топливо и продукты в Крыму выросли в три-четыре раза.

Об этом рассказала представительница президента Украины в АР Крым Ольга Куришко на международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Почему в оккупированном Крыму возник дефицит топлива и продуктов

По словам Ольги Куришко, российские власти не принимают мер, которые могли бы решить проблему нехватки товаров на полуострове. В то же время ответственность за дефицит отдельных продуктов оккупанты пытаются возложить на местных жителей.

Представительница президента Украины в АР Крым пояснила, что Россия в первую очередь обеспечивает потребности собственного военного контингента, находящегося на полуострове. Оккупанты рассматривают Крым как военную базу дляведения агрессии против Украины, поэтому перенаправляют ресурсы на обеспечение военной сферы.

Куришко также уточнила, что Россия частично возобновила поставки топлива в Крым и использует для этого различные пути. Однако в первую очередь его направляют на нужды военной техники, а не гражданского населения.

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"Они частично возобновили поставки, завозят топливо в Крым разными путями, но в первую очередь выдают его на нужды военной техники", — отметила Куришко.

Могут ли жители Крыма приобрести топливо

Несмотря на дефицит, гражданские жители полуострова могут получить топливные талоны. Однако их наличие не гарантирует, что человек сможет заправить автомобиль, поскольку на АЗС может не быть бензина.

По словам Куришко, возможность получить такие талоны периодически появляется и исчезает. Когда открывается запись на их получение, желающие расхватывают талоны буквально за несколько минут.

Представительница президента Украины в АР Крым подчеркнула, что талон лишь дает возможность воспользоваться им при условии наличия топлива на заправке. То есть даже после его получения у человека нет гарантии, что он сможет заправить автомобиль.

Отдельно Куришко оценила масштабы подорожания товаров на оккупированном полуострове. По её словам, цены на топливо и продукты в Крыму выросли в три-четыре раза.

Новини.LIVE писали, что в конце октября 2026 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в оккупированном Крыму ухудшается ситуация с поставками топлива и продуктов. Из-за изменения логистических маршрутов и войны ресурсы, доставляемые на полуостров, в первую очередь направляются на нужды российской армии. Местные жители вынуждены самостоятельно искать способы обеспечить базовые потребности, а улучшения ситуации во время войны не ожидается.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным ГУР, российские оккупанты в Крыму привлекают детей и молодежь к обучению управлению беспилотниками. Школьников обучают работать на симуляторах и реальных дронах, которые использует армия РФ. Параллельно в учебных заведениях проводят военную подготовку и распространяют пропаганду войны против Украины.