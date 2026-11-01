Черга на АЗС у тимчасово окупованому Криму. Ілюстративне фото: ua.krymr.com

У тимчасово окупованому Криму зберігається дефіцит пального та окремих продуктів. Росія продовжує спрямовувати основні ресурси на забезпечення потреб своїх військових. Від початку кризи ціни на пальне та продукти в Криму зросли у три-чотири рази.

Про це розповіла представниця президента України в АР Крим Ольга Куришко на міжнародній конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Чому в окупованому Криму виник дефіцит пального та продуктів

За словами Ольги Куришко, російська влада не вживає заходів, які могли б розв'язати проблему нестачі товарів на півострові. Водночас відповідальність за дефіцит окремих продуктів окупанти намагаються перекладати на місцевих жителів.

Представниця президента України в АР Крим пояснила, що Росія насамперед забезпечує потреби власного військового контингенту, який перебуває на півострові. Окупанти розглядають Крим як військову базу для ведення агресії проти України, тому перенаправляють ресурси на забезпечення військової сфери.

Куришко також уточнила, що Росія частково відновила постачання пального до Криму та використовує для цього різні шляхи. Однак насамперед його спрямовують на потреби військової техніки, а не цивільного населення.

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"Вони відновили частково, вони завозять пальне до Криму різними шляхами, але в першу чергу видають його на потреби військової техніки", — зазначила Куришко.

Чи можуть жителі Криму придбати пальне

Попри дефіцит, цивільні жителі півострова можуть отримати паливні талони. Однак їх наявність не гарантує, що людина зможе заправити автомобіль, оскільки на АЗС може не бути бензину.

За словами Куришко, можливість отримати такі талони періодично з'являється та зникає. Коли відкривають запис на їх отримання, охочі розбирають талони буквально за кілька хвилин.

Представниця президента України в АР Крим наголосила, що талон лише дає можливість скористатися ним за умови наявності пального на заправці. Тобто навіть після його отримання людина не має гарантії, що зможе заправити автомобіль.

Окремо Куришко оцінила масштаби подорожчання товарів на окупованому півострові. За її словами, ціни на пальне та продукти в Криму зросли у три-чотири рази.

Новини.LIVE писали, що наприкінці жовтня 2026 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що в окупованому Криму погіршується ситуація з постачанням пального та продуктів. Через зміну логістичних маршрутів і війну ресурси, які доставляють на півострів, насамперед спрямовують на потреби російської армії. Місцеві жителі змушені самостійно шукати способи забезпечити базові потреби, а поліпшення ситуації під час війни не очікується.

Новини.LIVE інформували, що за даними ГУР, російські окупанти в Криму залучають дітей і молодь до навчань із керування безпілотниками. Школярів навчають працювати на симуляторах і реальних дронах, які використовує армія РФ. Паралельно в навчальних закладах проводять військову підготовку та поширюють пропаганду війни проти України.