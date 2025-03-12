Взрывы в Ивано-Франковске — стали известны подробности теракта

Теракт в Ивано-Франковске — РФ взорвала собственных агентов
Россияне взорвали собственных агентов во время теракта в Ивано-Франковске, который произошел 11 марта. РФ завербовала двух подростков 15 и 17 лет через телеграмм-канал.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 12 марта.
Что известно о теракте в Ивано-Франковске
СБУ и Нацполиция установили обстоятельства и исполнителей теракта, который произошел в центре Ивано-Франковска. Россияне взорвали двух собственных агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство вблизи железнодорожного вокзала.
"Соратниками врага оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которых РФ завербовала через телеграмм-каналы по поиску "легких денег" и втянула в преступную деятельность. В результате происшествия 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями", — говорится в сообщении.
Источники Новини.LIVE в правоохранительных органах предоставили дополнительные фото с места теракта, который произошел в Ивано-Франковске.
Несовершеннолетние получили инструкцию от российского куратора о том, как изготовить самодельное взрывчатое вещество. В обмен на такую "услугу" им обещали заплатить деньги. По указанию российского заказчика, ребята привели оба взрывных устройства в боевую готовность, чтобы разместить их на указанной локации.
"По дороге российская спецслужба, которая удаленно отслеживала их передвижение по GPS, активировала СВУ в их пакете", — отмечают в СБУ.
Кроме несовершеннолетних из-за взрыва пострадали еще двое прохожих. Одновременно россияне дистанционно взорвали вторую взрывчатку, которая на тот момент была в арендованной квартире.
Следователи СБУ подготовили сообщение о подозрении 15-летнему фигуранту по нескольким статьям. Ему грозит пожизненное заключение. Кроме того, решается вопрос о квалификации действий двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта.
СБУ напоминает: если вам предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте — вас хотят убить. Чтобы не стать террористом-смертником, сообщайте о попытках вербовки в чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника".
Напомним, вечером 11 марта в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Сначала в сети появилась информация о том, что инцидент произошел на вокзале, но в Укрзализныце это опровергли.
Сообщалось, что в результате взрыва в Ивано-Франковске погибли люди. Также была информация о трех пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!