Взрывы в Ивано-Франковске — стали известны подробности теракта

Двое подростков, которых завербовала РФ. Фото: СБУ

Россияне взорвали собственных агентов во время теракта в Ивано-Франковске, который произошел 11 марта. РФ завербовала двух подростков 15 и 17 лет через телеграмм-канал.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 12 марта.

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СБУ и Нацполиция установили обстоятельства и исполнителей теракта, который произошел в центре Ивано-Франковска. Россияне взорвали двух собственных агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство вблизи железнодорожного вокзала.

"Соратниками врага оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которых РФ завербовала через телеграмм-каналы по поиску "легких денег" и втянула в преступную деятельность. В результате происшествия 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями", — говорится в сообщении.

Источники Новини.LIVE в правоохранительных органах предоставили дополнительные фото с места теракта, который произошел в Ивано-Франковске.

Место теракта в Ивано-Франковске. Фото: собственные источники Новини.LIVE

Подросток, который погиб из-за взрыва. Фото: собственные источники Новини.LIVE

Несовершеннолетние получили инструкцию от российского куратора о том, как изготовить самодельное взрывчатое вещество. В обмен на такую "услугу" им обещали заплатить деньги. По указанию российского заказчика, ребята привели оба взрывных устройства в боевую готовность, чтобы разместить их на указанной локации.

Подростки, совершившие теракт. Фото: СБУ

"По дороге российская спецслужба, которая удаленно отслеживала их передвижение по GPS, активировала СВУ в их пакете", — отмечают в СБУ.

Кроме несовершеннолетних из-за взрыва пострадали еще двое прохожих. Одновременно россияне дистанционно взорвали вторую взрывчатку, которая на тот момент была в арендованной квартире.

Взрывчатка, замаскированная под термос. Фото: СБУ

Следователи СБУ подготовили сообщение о подозрении 15-летнему фигуранту по нескольким статьям. Ему грозит пожизненное заключение. Кроме того, решается вопрос о квалификации действий двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта.

СБУ напоминает: если вам предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте — вас хотят убить. Чтобы не стать террористом-смертником, сообщайте о попытках вербовки в чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника".

Напомним, вечером 11 марта в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Сначала в сети появилась информация о том, что инцидент произошел на вокзале, но в Укрзализныце это опровергли.

Сообщалось, что в результате взрыва в Ивано-Франковске погибли люди. Также была информация о трех пострадавших.