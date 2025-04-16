Воздушная тревога в Украине — топ главных ошибок и советов

Дети спускаются в укрытие. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Три года полномасштабной войны, 1148 дней обороны Украины от наступления российских захватчиков, месяцы обстрелов и воздушных тревог. Это та реальность, с которой сейчас живут украинцы.

Воздушная тревога, к сожалению, стала обыденностью. Некоторые украинцы перестали на нее реагировать, сделав частью своей жизни и продолжая заниматься своими делами во время сирены.

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Это ошибка, которая может привести к фатальным последствиям. Как, впрочем, и некоторые другие решения украинцев, которые они принимают во время тревоги.

Об этих ошибках как раз и поговорим подробнее.

Система оповещения. Фото: Львовская ОГА/иллюстративное

Ошибка 1. Игнорирование

На улице звучат звуки сирены, дети под присмотром родителей продолжают играть на детской площадке, все вокруг происходит в том же темпе, который был до этих звуков.

Не реагировать на сирену — опасно. К сожалению, этот тезис за все три года подтверждался не раз, и не два.

Россияне продолжают атаковать мирные города Украины, не считаясь с жертвами. Их ракеты, как все успели в очередной раз убедиться в последнее время, летят прямо по мирным жителям, убивая всех, до кого могут дотянуться.

Никто не знает, куда российская ракета прилетит в следующий раз. Об этом следует помнить всегда.

Ошибка 2. Окна

Типичная проблема, на которую очень часто обращают внимание, и о которой говорят с самого начала полномасштабной войны.

К примеру, мэр Днепра Борис Филатов еще в июле 2022 года активно напоминал людям, что подходить к окнам во время обстрела - это очень плохая идея.

"Знаете, какие были причины ранений у некоторых? Как я и предполагал: "Я услышала бабах, решила подойти к окну и понять, что происходит. И тут второй раз прилетело". Можно ли дальше не продолжать? Пожалуйста, умоляю, не подходите хотя бы к окнам", — призвал он.

Этот призыв остается актуальным все это время. Потому что до сих пор далеко не все украинцы отработали необходимый рефлекс — не подходить к окнам во время тревоги.

Значок приложения о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Ошибка 3. Отключение приложений

Те самые приложения на вашем смартфоне, которые периодически громко кричат о тревоге. Они появились буквально на каждом телефоне украинца с началом полномасштабного вторжения. Сейчас их стало меньше, потому что кто-то вообще их удалил с телефона, а кто-то просто отключил звук.

Это вы зря.

Приложения, которые оповещают о воздушной тревоге, могли и могут помочь оперативно отреагировать на приближающуюся опасность. Как показывает практика, их актуальность не просто не уменьшилась, но и увеличилась до сегодняшнего дня.

Памятка о съемках. Фото: Facebook Минобороны

Ошибка 4. Съемки

С этим боролись все время. За это есть ответственность. И определенный период времени количество таких видео, которые распространяются по всем социальным сетям, действительно резко уменьшилось.

Но теперь, кажется, все возвращается на старт. Опять множество видео прилетов, пролетов БПЛА, крупных планов, по которым можно вычислить, где все происходит и других кадров, которые прямо мешают нашим Силам обороны и за которые к вам спокойно (или не очень) могут прийти работники СБУ.

Не надо так.

Тем более еще раз, об ответственности. Просто напомним. Верховная Рада Украины еще в марте 2022 года приняла законопроект об уголовной ответственности за съемку и публикацию позиций ВСУ, в том числе передачу информации о расположении сил ПВО.

Если вы публикуете фото и видео работы ПВО - вы можете получить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Задумайтесь, стоит ли оно того.

Ошибка 5. Равнодушие

Это то слово, которое на самом деле может подытожить большинство из вышеупомянутых ошибок. Игнорирование тревог, советов спасателей, а еще - незнание адреса ближайшего укрытия. Все это сильно ухудшает ваши шансы на жизнь при серьезной ракетной атаке россиян.

К сожалению, есть все основания полагать, что подобные атаки продолжатся.

Напомним, есть конкретные правила, по которым работает метро Киева во время тревоги. Их можно вспомнить вот здесь.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко объяснил, почему в столице решили возобновить движение транспорта во время тревог. И рассказал, как теперь будет работать эта схема.