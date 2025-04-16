Повітряна тривога в Україні — топ головних помилок та порад

Діти спускаються в укриття. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Три роки повномасштабної війни, 1148 днів оборони України від наступу російських загарбників, місяці обстрілів та повітряних тривог. Це та реальність, з якою зараз живуть українці.

Повітряна тривога, на жаль, стала буденністю. Деякі українці перестали на неї реагувати, зробивши частиною свого життя та продовжуючи займатися своїми справами під час сирени.

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Це помилка, яка може призвести до фатальних наслідків. Як, зрештою, і деякі інші рішення українців, які вони ухвалюють під час тривоги.

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Про ці помилки якраз й поговоримо детальніше.

Система оповіщення. Фото: Львівська ОВА/ілюстративне

Помилка 1. Ігнорування

На вулиці звучать звуки сирени, діти під наглядом батьків продовжують гратися на дитячому майданчику, все навколо відбувається у тому ж темпі, який був до цих звуків.

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Не реагувати на сирену — небезпечно. На жаль, ця теза за всі три роки підтверджувалась не раз, і не двічі.

Росіяни продовжують атакувати мирні міста України, не рахуючись із жертвами. Їхні ракети, як всі встигли вчергове пересвідчитись останнім часом, летять прямо по мирним жителям, вбиваючи всіх, до кого можуть дотягнутися.

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Ніхто не знає, куди російська ракета прилетить наступного разу. Про це варто пам'ятати завжди.

Помилка 2. Вікна

Типова проблема, на яку дуже часто звертають увагу, і про яку говорять з самого початку повномасштабної війни.

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Приміром, мер Дніпра Борис Філатов ще в липні 2022 року активно нагадував людям, що підходити до вікон під час обстрілу — це дуже погана ідея.

"Знаєте, які були причини поранень у деяких? Як я й припускав. "Я почула бабах, вирішила підійти до вікна та зрозуміти, що відбувається. І тут вдруге прилетіло". Чи можна далі не продовжувати? Будь ласка, благаю, не підходьте хоча б до вікон", – закликав він.

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Цей заклик залишається актуальним весь цей час. Тому що досі далеко не всі українці відпрацювали необхідний "безпековий" рефлекс — не підходити до вікон під час тривоги.

Значок додатку про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Помилка 3. Вимкнення додатків

Ті самі програми на вашому смартфоні, які періодично гучно кричать про тривогу. Вони з'явились буквально на кожному телефоні українця з початком повномасштабного вторгнення. Зараз їх стало менше, тому що хтось взагалі їх видалив з телефону, а хтось просто відімкнув звук.

Це ви дарма.

Додатки, які сповіщають про повітряну тривогу, могли та можуть допомогти оперативно відреагувати на небезпеку, яка наближається. Як показує практика, їхня актуальність не просто не зменшилась, а й збільшилась до сьогоднішнього дня.

Пам'ятка про фільмування. Фото: Facebook Міноборони

Помилка 4. Фільмування

З цим боролись весь час. За це є відповідальність. І певний період часу кількість таких відео, які розповсюджуються по всіх соціальних мережах, справді різко зменшилась.

Але тепер, видається, все повертається на старт. Знову безліч відео прильотів, прольотів БПЛА, крупних планів, за якими можна вирахувати, де все відбувається та інших кадрів, які прямо заважають нашим Силам оборони і за які до вас спокійно (або не дуже) можуть прийти працівники СБУ.

Не треба так.

Тим більше ще раз, про відповідальність. Просто нагадаємо. Верховна Рада України ще в березні 2022 року ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за фільмування та публікацію позицій ЗСУ, у тому числі передачу інформації про розташування сил ППО.

Якщо ви публікуєте фото та відео роботи ППО — ви можете отримати покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Задумайтесь, чи варто воно того.

Помилка 5. Байдужість

Це те слово, яке насправді може підсумувати більшість із вищезгаданих помилок. Ігнорування тривог, порад рятувальників, а ще — незнання адреси найближчого укриття. Все це сильно погіршує ваші шанси на життя при серйозній ракетній атаці росіян.

На жаль, є всі підстави вважати, що подібні атаки продовжаться.

Нагадаємо, є конкретні правила, за якими працює метро Києва під час тривоги. Їх можна згадати ось тут.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко пояснив, чому в столиці вирішили відновити рух транспорту під час тривог. І розповів, як тепер працюватиме ця схема.

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