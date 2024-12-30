Танкер РФ перерезал подводный кабель между Финляндией и Эстонией.

Танкер РФ повредил подводный кабель в Балтийском море, — СМИ
Российский танкер подозревается в повреждении подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. Национальное бюро расследований Финляндии (НБР) провело обследование места повреждения проходящего по дну Балтийского моря электрического кабеля Estlink 2 и обнаружило след, напоминающий оставленный волочением якоря.
Об этом сообщает Yle.
В Балтийском море поврежден кабель — что известно
НБР подозревает, что повреждение нанес российский танкер Eagle S, принадлежащий к так называемому "теневому флоту" России.
По словам руководителя НБР Сами Пайлы, след от якоря простирается почти на 100 километров. Предварительный анализ позволил полиции сформировать представление о событиях, приведших к инциденту.
Кабель Estlink 2, соединяющий энергетические сети Финляндии и Эстонии, получил повреждение 25 декабря. Подозреваемый танкер Eagle S, как утверждают следователи, использовался для транспортировки российской нефти в обход международных санкций.
Данный случай, как пишут СМИ, привлек внимание из-за напряженности в Балтийском регионе и возможных попыток нарушить критическую инфраструктуру.
Напомним, 17 ноября неизвестные перерезали кабель интернет-связи, расположенный в Балтийском море. В Германии заявили о диверсии.
Также мы сообщали о том, что НАТО усиливает оборону в стратегически важных районах Балтийского и Черного морей. Это нужно для сдерживания возможной злости России.
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