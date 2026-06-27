Сирский объяснил, почему война в Украине напоминает Первую мировую

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что из-за массового применения беспилотников современная война всё больше напоминает Первую мировую. По его словам, сейчас и украинские военные, и российские оккупанты часто ведут наступление пехотой, ведь бронетехника стала легкой мишенью для дронов.

Об этом Сырский сказал в интервью The Times, передает Новини.LIVE.

Какая техника на фронте является наиболее рентабельной

Главком подчеркнул, что современная война стала настоящим соревнованием технологий. По его словам, в последние годы беспилотники совершили огромный скачок в развитии и фактически изменили тактику боевых действий.

"Война — это постоянное соревнование технологий, экономик и ресурсов. Сейчас мы наблюдаем значительный скачок вперед в развитии дронов, в частности коптеров со сбрасываемыми устройствами", — сказал Сирский.

В то же время он отметил, что военные активно работают над созданием эффективных средств борьбы с беспилотниками. После достижения такого баланса роль дронов на поле боя постепенно уменьшится. Главнокомандующий пояснил, что именно из-за доминирования беспилотников сегодня значительно сократилось использование бронетехники и артиллерии.

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"Сейчас мы фактически не используем бронетехнику, и значительно сократилось использование артиллерии. Наши военнослужащие и противник фактически наступают, как в Первую мировую войну, — ногами", — подчеркнул он.

По словам Сирского, для выхода на передовую пехотинцам нередко приходится преодолевать 10–15 километров пешком, чтобы выполнить боевую задачу. По мнению главнокомандующего, вернуть бронетехнике эффективность помогут современные комплексы активной защиты, которые смогут автоматически уничтожать вражеские беспилотники.

"Ответ один — это создание таких комплексов активной защиты, которые сами будут сбивать дроны. Когда дроны будут сбивать дроны, тогда танки, БМП, артиллерия — все обычные виды вооружения — получат второе дыхание", — отметил Сирский.

В то же время он подчеркнул, что будущая бронетехника уже не будет похожа на ту, которую использовали ранее.

Как сообщали Новини.LIVE, Александр Сырский посетил демонстрацию экспериментальных средств борьбы с беспилотниками. По его словам, современная война стремительно меняется под влиянием развития беспилотных технологий, поэтому украинские военные постоянно внедряют новые решения для противодействия российским дронам и усиления защиты личного состава и техники на передовой.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 июня Сырский посетил украинские подразделения на нескольких ключевых направлениях фронта. В ходе рабочей поездки он заслушал доклады командиров об оперативной обстановке, оценил ситуацию на передовой и принял ряд решений, направленных на усиление обороны и повышение эффективности действий украинских военных.