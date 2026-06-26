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Сирский обсудил завершение службы с генералом Донагью

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 14:53
Кристофер Донахью покидает пост командующего войсками США: реакция Сирского
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофер Донагью покидает свой пост 2 июля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел переговоры с генералом Кристофером Донагью и отметил его вклад в укрепление Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского.

Сирский провел переговоры с Донахью по поводу его ухода

Армия США официально подтвердилаувольнение генерала Кристофера Донахью с поста командующего Сухопутными войсками США в Европе и Африке. Соответствующее заявление было обнародовано в четверг, 25 июня. По данным агентства Reuters, генерал покинет пост 2 июля. СМИ же связывают это решение с разногласиями между Донахью и главой Пентагона Питом Хэгсетом, о возможности досрочной замены которого инсайдеры предупреждали ранее. На этой должности генерал проработал 18 месяцев.

Донагью имеет значительный опыт участия в военных конфликтах, в частности в Ираке и Сирии. Также он известен как последний американский военнослужащий, покинувший Афганистан во время вывода контингента США в 2021 году, который происходил по решению президента Джо Байдена.

По информации Financial Times, отставка генерала совпадает с планами Пентагона по сокращению уровней командования в Европе, а также происходит на фоне требований Дональда Трампа к союзникам брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и поддержку Украины.

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Во время полномасштабной войны генерал играл ключевую роль в координации помощи Киеву. Журналисты отмечают, что благодаря сочетанию опыта специальных операций и руководства сухопутными войсками НАТО в Европе он пользовался значительным уважением среди европейских военных и политических элит.

В свою очередь, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о телефонном разговоре с генералом Донагью, в ходе которого выразил благодарность американскому коллеге.

В своем обращении Сырский подчеркнул результативность их сотрудничества:

«Друг Украины генерал Донагью завершает работу на этой должности. Наши многочисленные рабочие переговоры стали чем-то большим, чем просто партнерство. Эти плодотворные контакты привели к поставкам дальнобойных систем и реализации инновационных технологических инициатив. Усилили потенциал нашей противовоздушной обороны в частности и Вооруженных Сил Украины в целом. Следовательно, существенно укрепили обороноспособность нашей страны. А главное — спасли жизни тысяч украинцев, гражданских и военных».

Сирский также отметил, что в критические для Украины периоды Крис Донагью продемонстрировал высокие лидерские качества: «В тяжелые моменты нашей войны за свободу и независимость Крис Донагью проявил себя и как военный лидер, и как человек слова и чести. Украинские воины всегда будут уважать генерала Донагью.
Хочу еще раз выразить уважение и искреннюю благодарность американскому коллеге».

Новини.LIVE также сообщали о том, что Великобритания тоже оказалась в скандальной ситуации, поскольку министр обороны Джон Хили официально ушел в отставку из-за конфликта с правительством по поводу оборонного бюджета. Глава ведомства заявил, что не может подписать новый оборонный план, поскольку предложенное финансирование является катастрофически малым и не соответствует реальным угрозам безопасности, стоящим перед страной.

Тем временем в Украине происходит кардинальное изменение подхода к собственной артиллерии и ракетным силам. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил стратегический документ до 2030 года. В Украине хотят полностью избавиться от зависимости от зарубежных поставок и изношенного советского оружия.

США Александр Сырский Пит Гегсет
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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