Свириденко возглавит делегацию Украины на конференции в Гданьске

Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Карина Приходько Редактор

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко возглавит делегацию Украины на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске. Наша страна нацелена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Юлию Свириденко.

Украинская делегация на конференции в Гданьске

"Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 в Гданьске", — заявила Свириденко.

По ее словам, в состав украинской делегации на конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших громад со всей страны, а также правительственные чиновники и парламентарии. Там состоится множество мероприятий различного уровня, которые должны укрепить не только Украину, но и Польшу, всех украинских партнеров и Европу.

Глава Кабмина отметила, что перед украинской командой стоит четкая задача — достичь конкретных договоренностей, которые будут способствовать обороноспособности и устойчивости государства, а также расширят экономическое сотрудничество с партнерами.

"Мы ожидаем подписания ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности, касающихся укрепления нашей энергетики. Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Как писали Новини.LIVE, ранее Свириденко рассказала, что дефицит финансирования армии составляет около 150 млрд грн. Эта сумма не учитывает изменения в оплате труда.

Также премьер-министр заявила о кадровом кризисе в Украине. По ее словам, не хватает 4,5 млн работников. Главным инструментом решения кадрового кризиса является возвращение беженцев из-за границы.