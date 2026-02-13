Сколько предложений уже имеет Фонд восстановления — Свириденко ответила

Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

В первый месяц приема заявок Американско-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления получил более 60 проектных предложений. Украинские компании прислали 37 заявок.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Предложения для Фонда восстановления

По словам Свириденко, сейчас команда Фонда уже перешла к конкретной работе с предложениями. Готовят первый проект для прохождения процедуры due diligence.

"Еще 21 — на стадии проработки. Все проекты касаются ключевых сфер — энергетики, инфраструктуры, сферы критических минералов, а также инновационных технологий", — отмечает премьер-министр.

Сообщение Свириденко. Фото: скриншот

В Фонде уже есть стартовый капитал, который поровну внесли Украина и США — 150 млн долларов. Сумма также пополняется средствами от продажи лицензий.

"Наша цель — подписать первые три инвестиционных соглашения до конца 2026 года. Приоритетно Фонд будет инвестировать в проекты, которые помогут привлекать дополнительный капитал на инвестиции и дадут наибольший эффект для нашей экономики", — добавила Свириденко.

