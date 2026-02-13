Скільки пропозицій вже має Фонд відбудови — Свириденко відповіла

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

У перший місяць прийому заявок Американсько-Український Інвестиційний Фонд відбудови отримав понад 60 проєктних пропозицій. Українські компанії надіслали 37 заявок.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Пропозиції для Фонду відбудови

За словами Свириденко, наразі команда Фонду вже перейшла до конкретної роботи з пропозиціями. Готують перший проєкт для проходження процедури due diligence.

"Ще 21 — на стадії опрацювання. Усі проєкти стосуються ключових сфер — енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій", — зазначає прем'єр-міністерка.

Повідомлення Свириденко. Фото: скриншот

У Фонді вже є стартовий капітал, який порівну внесли Україна та США — 150 млн доларів. Сума також поповнюється коштами від продажу ліцензій.

"Маємо на меті підписати перші три інвестиційні угоди до кінця 2026 року. Пріоритетно Фонд інвестуватиме в проєкти, які допоможуть залучати додатковий капітал на інвестиції та дадуть найбільший ефект для нашої економіки", — додала Свириденко.

