Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фонд відбудови — Свириденко розкрила, скільки заявок вже надійшло

Фонд відбудови — Свириденко розкрила, скільки заявок вже надійшло

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 18:21
Скільки пропозицій вже має Фонд відбудови — Свириденко відповіла
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

У перший місяць прийому заявок Американсько-Український Інвестиційний Фонд відбудови отримав понад 60 проєктних пропозицій. Українські компанії надіслали 37 заявок.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Пропозиції для Фонду відбудови

За словами Свириденко, наразі команда Фонду вже перейшла до конкретної роботи з пропозиціями. Готують перший проєкт для проходження процедури due diligence.

"Ще 21 — на стадії опрацювання. Усі проєкти стосуються ключових сфер — енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій", — зазначає прем'єр-міністерка.

Робота Фонду відновлення США та України
Повідомлення Свириденко. Фото: скриншот

У Фонді вже є стартовий капітал, який порівну внесли Україна та США — 150 млн доларів. Сума також поповнюється коштами від продажу ліцензій.

"Маємо на меті підписати перші три інвестиційні угоди до кінця 2026 року. Пріоритетно Фонд інвестуватиме в проєкти, які допоможуть залучати додатковий капітал на інвестиції та дадуть найбільший ефект для нашої економіки", — додала Свириденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки потрібно часу для відновлення ТЕЦ у Києві. Денис Шмигаль розкрив деталі.

Також ми розповідали про те, Президент Володимир Зеленський провів зустріч Оксаною Маркаровою. Йшлося про відбудову України.

США Україна Юлія Свириденко війна План відбудови України
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації