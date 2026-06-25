Свириденко анонсировала 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро

Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Премьер-министр Юлия Свириденко объявила о заключении 160 соглашений на сумму свыше 10 миллиардов евро в ходе Конференции по вопросам восстановления Украины, организованной совместно Польшей и Украиной. В частности, речь идет об объявлении о более чем 30 партнерствах.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в четверг, 25 июня, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая работает на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

Заключение 160 соглашений на Конференции по вопросам восстановления Украины

Свириденко отметила, что также запланировано участие более 80 украинских компаний в крупнейшей за всю историю Конференции бизнес-ярмарке вместе с 2 000 представителей бизнеса со всего мира. Кроме того, ожидается запуск обновленного формата Энергетической платформы, которая будет действовать на постоянной основе как механизм привлечения международной поддержки для энергетического сектора Украины.

Открывая мероприятие, Свириденко подчеркнула, что ключевыми приоритетами остаются безопасность, устойчивость энергетики, поддержка частного сектора и привлечение инвестиций. Она подчеркнула, что восстановление Украины — это не только восстановление разрушенного, но и вклад в укрепление всей Европы.

"Именно поэтому приоритетом является укрепление украинской оборонной промышленности. Наш ОПК сегодня создает современные военные технологии, которые доказали свою эффективность на поле боя и уже работают на укрепление европейской безопасности", — говорит премьер-министр.

Отдельно Свириденко выразила благодарность европейским партнерам за финансовый механизм поддержки Украины в размере 90 млрд евро. Она отметила, что ожидается объявление о выделении первого транша в размере 3,2 млрд евро уже во время конференции. Это, по ее словам, ещё одно подтверждение доверия к Украине и поддержки ее реформ.

"Символично, что URC проходит в польском Гданьске — городе, где уже побеждала солидарность. "Нет свободы без солидарности" — лозунг, вновь актуальный во времена общих вызовов в сфере безопасности", — добавила премьер-министр.

Как писали Новини.LIVE, премьер-министр Польши Дональд Туск планирует встретиться с украинской делегацией сразу после завершения рабочей сессии Конференции по вопросам восстановления.

Известно, что в этом году на Конференции отсутствует украинский лидер Владимир Зеленский. Туск подчеркнул, что не испытывает разочарования из-за решения отправить в Польшу правительственную делегацию под руководством Свириденко.