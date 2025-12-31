Прогнозы на 2026 год от Financial Times — что ждать в новом году

Судьба Донбасса, власть Трампа и ИИ — прогноз от FT на 2026 год
Журналисты Financial Times подготовили прогноз ключевых событий, которые могут определить мир в 2026 году. Аналитики оценили широкий спектр событий — от дальнейшего развития войны в Украине и политических изменений в США до появления бытовых роботов и роста серьезных рисков на рынке искусственного интеллекта.
Что ждет мир в 2026 году
Украина и война
Аналитики считают, что президент Владимир Зеленский не согласится на вывод украинских войск с Донбасса, поскольку это противоречит Конституции и несет слишком высокие риски для государства. Идея создания "нейтральной" демилитаризованной зоны также выглядит нежизнеспособной — она не устраивает ни Киев, ни Москву.
По прогнозу FT, капитуляция Украины возможна только в случае внезапного и масштабного прорыва обороны, что сейчас считается маловероятным сценарием.
Политика и власть
В США республиканцы могут потерять большинство в Палате представителей, что создаст риск нового импичмента Дональда Трампа.
В Европе прогнозируют политическую стабильность во Франции и дальнейшую изоляцию партии AfD в Германии. Зато британские лейбористы могут показать слабые результаты, что поставит под угрозу позиции Кира Стармера.
В Азии Санае Такаичи, по оценкам аналитиков, сохранит пост премьер-министра Японии, а в Латинской Америке Лула да Силва снова выиграет президентские выборы в Бразилии.
Технологии и искусственный интеллект
В 2026 году может лопнуть "пузырь" искусственного интеллекта. Рынок способен просесть на 10-15%, хотя крупнейшие технологические гиганты сохранят устойчивость. Несмотря на стремительное развитие, ИИ все еще не сможет создать музыкальный хит мирового уровня.
В то же время FT прогнозирует начало эры домашних роботов-гуманоидов. Коммерческий запуск квантового компьютера снова откладывается, хотя технология уже близка к практической реализации.
Экономика и финансы
Мировые центробанки, за исключением Японии, продолжат снижать процентные ставки. Цена золота может превысить 5000 долларов за унцию. Китайский юань не претерпит существенного укрепления, а уровень торговых пошлин США прекратит рост.
Ожидается волна сложных банкротств частных компаний. Tesla, по прогнозам, и в дальнейшем будет терять долю рынка в США, Китае и ЕС. В то же время Африка впервые может обогнать Азию по темпам роста ВВП.
Геополитика и общество
На Ближнем Востоке не стоит ожидать нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
В социальной сфере сохранится значительный гендерный разрыв в профессиональном спорте — по прогнозу FT, ни одна женщина-спортсменка не попадет в топ-50 самых высокооплачиваемых атлетов мира.
