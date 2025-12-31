Видео
Главная Новости дня Какой будет ситуация на валютном рынке в 2026 году — прогноз

Какой будет ситуация на валютном рынке в 2026 году — прогноз

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 10:35
Прогнозируется ли спад инфляции в 2026 году, каким будет валютный рынок
Валюта. Фото: Reuters

Украина завершает год с экономическим ростом около 2%. Это не плохой показатель для страны, в которой война.

Об этом заявил член совета НБУ Василий Фурман в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Прогнозируется ли спад инфляции в 2026 году

"Это не плохо в условиях большой войны, в условиях постоянных блэкаутов и то, что враг уничтожает построенно экономический потенциал нашего государства", — пояснил он.

Отмечается, что инфляция в Украине в мае достигала пика почти 16%, а к концу года снизилась примерно до 9%. Ожидается, что в 2026 году она продолжит спад и может опуститься до 6,6%.

"Если мы говорим об экономическом росте в следующем году, то там так же около 2%. Очень важный показатель — это курс украинской гривны. В этом году мы видим, что ситуация является стабильной и контролируемой. Курс украинской гривны на начало года или на конец года незначительно отличается, потому что Нацбанк проводит политику управляемой гибкости", — говорит Фурман.

Еще одним ключевым показателем является золото-валютные резервы. На конец года цифра достигает около 54 млрд долларов.

"Это очень большая цифра. В начале полномасштабной войны было около 28 млрд долларов", — добавил он.

В следующем году золото-валютные резервы прогнозируются на уровне более 53 млрд долларов.

"Можно говорить, что в следующем году ситуация на валютном рынке будет также стабильной и контролируемой", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, какую сумму накопить на 2026 год, чтобы не волноваться из-за потери работы.

Финансист Богдан Яремчик объяснил, в каких местах лучше держать денежную "подушку безопасности".

Украина Новый год экономика валюта финансы Новый год 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
